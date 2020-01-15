В Барабинске при пожаре погибли 6-летняя девочка с отцом

Сегодня, 15 января, около 9:00 в Барабинске Новосибирской области произошёл пожар в жилом доме на улице Школьной — на месте спасатели обнаружили тела 6-летней девочки и её 33-летнего отца.
— По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. По данному факту следователем Барабинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас следователи назначили необходимые экспертизы.
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На прошлой неделе новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины на пожаре в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме.