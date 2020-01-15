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Происшествия

В Барабинске при пожаре погибли 6-летняя девочка с отцом

Следователи проводят проверку

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По предварительной информации, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки

По предварительной информации, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки

Сегодня, 15 января, около 9:00 в Барабинске Новосибирской области произошёл пожар в жилом доме на улице Школьной — на месте спасатели обнаружили тела 6-летней девочки и её 33-летнего отца.

— По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. По данному факту следователем Барабинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи назначили необходимые экспертизы.

Если у вас есть информация о происшествии, вы знаете семью или стали свидетелем случившегося, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

На прошлой неделе новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины на пожаре в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме.

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пожар
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КОММЕНТАРИИ (2)

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15 янв 2020 в 15:43

Сейчас .......начнут выводы делать. Ждите экспертизы знающих людей.

789456
15 янв 2020 в 15:40

Вроде и время то не раннее.

15 янв 2020 в 15:42

очень очень много смертей.
очень очень много детских смертей.
но вам же все пофигу, верно?
было бы не пофигу - начали бы думать башкой