В Барабинске при пожаре погибли 6-летняя девочка с отцом

Сегодня, 15 января, около 9:00 в Барабинске Новосибирской области произошёл пожар в жилом доме на улице Школьной — на месте спасатели обнаружили тела 6-летней девочки и её 33-летнего отца.



— По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. По данному факту следователем Барабинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.