На Первомайке открыли новый детский сад — его хватит на 220 дошкольников

В Новосибирске в Первомайском районе открыли новый детский сад на улице Заречной, 31.
— Новый детский сад в микрорайоне Весенний станет вторым корпусом детского сада
В новом детском саду установили видеонаблюдение, оборудовали пищевой и медицинский блоки, прачечную, музыкальный и физкультурный залы, ИЗО-студию и сенсорную комнату.
Сегодня состоялось техническое открытие детского сада — дети начнут посещать новый корпус не позднее февраля.
В конце декабря 2019 года в Новосибирске внезапно закрылся корпус детского сада