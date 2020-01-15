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На Первомайке открыли новый детский сад — его хватит на 220 дошкольников

Посещать сад можно будет уже в феврале

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Дети начнут посещать новый корпус не позднее февраля

Дети начнут посещать новый корпус не позднее февраля

В Новосибирске в Первомайском районе открыли новый детский сад на улице Заречной, 31.

— Новый детский сад в микрорайоне Весенний станет вторым корпусом детского сада № 28. Здание рассчитано на 12 групп — это 220 воспитанников в возрасте с 2 до 7 лет, из них четыре группы — для детей ясельного возраста, — рассказали корреспонденту НГС в администрации Первомайского района.

Здание рассчитано на 12 групп

Здание рассчитано на 12 групп

В новом детском саду установили видеонаблюдение, оборудовали пищевой и медицинский блоки, прачечную, музыкальный и физкультурный залы, ИЗО-студию и сенсорную комнату. 

Сегодня состоялось техническое открытие детского сада — дети начнут посещать новый корпус не позднее февраля. 

В конце декабря 2019 года в Новосибирске внезапно закрылся корпус детского сада № 242 «Ёлочка», расположенный в Ленинском районе на улице Титова. За несколько дней до этого родителям объявили, что здание ставят на капитальный ремонт.

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детский сад
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КОММЕНТАРИИ (29)

15 янв 2020 в 14:39

И где же, блин, мандарины в таких новостях?

Гость
15 янв 2020 в 14:43

Лучше новый сквер окрыли, последние деревья вырубают.

Ёмоё
15 янв 2020 в 14:40

Посещать его можно будет в декабре? В конце 2020 года?