«Фантазия артистов безгранична»: в филармонии рассказали, почему на сцене устроили цирк с крысами и ежихой

Маленькая ежиха постоянно застывала на месте, и клоуну приходилось её тыкать, чтобы животное ползло, куда ему надо Фото: Александра Бруня

В новосибирской филармонии 5 января на новогоднем джаз-концерте устроили цирковое представление клоуна с крысами и ежихой. Выступление вызвало недовольство и удивление не только корреспондента НГС, но и активное обсуждение в соцсетях. В филармонии объяснили, кто решил утроить цирк на сцене концертного зала и зачем. Своё мнение по поводу концерта высказало и министерство культуры Новосибирской области, а юрист объяснил, почему за такое представление не получится вернуть деньги. «Гадать бесполезно, ибо логика имеет свои пределы»

Концерт джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» прошёл на сцене концертного зала имени А. М. Каца 5 января — помимо джаза организаторы решили включить в программу номер с переодеванием артистов и выступление клоуна с крысами и ежихой, но при этом не указали их в перечне программы. В филармонии объяснили, что это было решение художественного руководителя джаз-оркестра Сергея Гершеновича. И добавили, что указали в описании мероприятия о возможных «сюрпризах». — Выступление клоуна с цирковыми крысами и ежиком было решено включить в концерт джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» 5 января 2020 года, так как это было новогоднее шоу-представление, в котором могут присутствовать неожиданные праздничные сюрпризы. Цирковой номер не был обозначен в программе концерта, но в подробном описании указано: «Каждый номер музыканты обращают в подлинное шоу, они заготовили массу сюрпризов — каких именно, гадать бесполезно, ибо логика имеет свои пределы — фантазия артистов безгранична», — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС за подписью генерального директора Новосибирской филармонии Бейбита Мухамедина.

В филармонии убеждены, что не нарушили закон и животных используют на сцене не только они, но и, например, НОВАТ — в частности, в филармонии напомнили про спектакль «Спартак», где на сцену выходит тигрица. — На концерте [в филармонии] были представлены клинически здоровые животные, имеющие документы, подтверждающие проведение профилактической вакцинации и обработок в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии. Учреждением при оказании услуг не были нарушены требования установленные статьёй 11 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При показе концертной программы учреждение руководствовалось Постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержания», — утверждают в Новосибирской филармонии. «Этот человек не дрессировщик, он живодёр»

В филармонии также утверждают, что представление очень понравилось зрителям.

— Концерт «Джаз и новогодние сюрпризы» творческого коллектива Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» был очень хорошо принят зрителем. Получил огромное количество положительных отзывов, — говорится в ответе филармонии. Но на следующий день после выступления в соцсети начали появляться и негативные отзывы.

Что говорят в Министерстве культуры Новосибирской области Редакция обратилась за комментариями и в Правительство Новосибирской области, а точнее к одному из учредителей новосибирской филармонии — в Министерство культуры региона. В ведомстве не планируют как-либо реагировать на сложившуюся ситуацию и убеждены, что учреждение не нарушило никаких законов. — В соответствии с Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», вопросы осуществления текущего руководства деятельностью филармонии, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом филармонии, наблюдательного совета филармонии, относятся к компетенции генерального директора филармонии, — говорится в официальном ответе Министерства культуры Новосибирской области за подписью и.о. министра Юрия Зимнякова.

В министерстве добавили, что решение о включении животных в программы остаётся за художественными руководителями коллективов и художественным советом филармонии. «Закон рассуждает категориями товарно-денежных отношений» Юрист Константин Зиновьев объяснил, что филармония, включив в программу дополнительные номера, ничего по закону не нарушила. — В данном случае сама по себе зрелищная услуга была оказана. Заключалась она в том, что вам должны были выдать определённый набор песен. Его выдали, началось вовремя, закончилось вовремя. В том, что в нагрузку дали цирк, никакого криминала нет. Если бы просили за него доплатить, то другой разговор, но этого не было. Закон рассуждает категориями товарно-денежных отношений. А то что понравилось, не понравилось — это здесь не работает. Важно качественно, некачественно, — рассказал корреспонденту НГС Константин Зиновьев. Вернуть деньги за такой концерт с «сюрпризами» тоже не получится, только если будет доказано, что филармония нарушила закон, например, о жестоком обращении с животными.