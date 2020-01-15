15 января среда
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 61.41
eur 68.42
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 61.41
eur 68.42

Все новости

Все новости
Город

«Сквер или парковка?»: мэрия объявила голосование за благоустройство территории возле цирка

Власти предлагают горожанам самим выбрать, что сделать с пустующей территорией

4 664
127 Обсудить

Поделиться

В первом варианте территорию предлагают полностью отдать под парковку

В первом варианте территорию предлагают полностью отдать под парковку

Мэрия Новосибирска предложила новосибирцам проголосовать и выбрать, что нужно сделать с пустующей территорией возле Нарымского сквера со стороны улицы Челюскинцев.

— В настоящее время на площадке размещается стихийная автостоянка, которая не только мешает безопасному проходу пешеходов улицы Челюскинцев и посетителей цирка, парка и собора, но и увеличивает нагрузку на экологическую составляющую данного места, — цитирует пресс-служба мэрии заместителя начальника департамента строительства и архитектуры, главного архитектора города Александра Ложкина.

Мэрия предлагает новосибирцам два варианта благоустройства на выбор.

В первом случае на всей территории организуют платную муниципальную стоянку на 72 машины. 

Предварительный эскиз первого варианта благоустройства — большая платная парковка

Предварительный эскиз первого варианта благоустройства — большая платная парковка

Отметим, что и во втором варианте парковка остаётся — только она переносится за цирк и уменьшается по площади до 50 машин, а площадка полностью отдаётся под озеленение.

Предварительный эскиз второго варианта благоустройства — зелёная зона

Предварительный эскиз второго варианта благоустройства — зелёная зона

Голосование продлится до 24 января на муниципальном портале.

На прошлой неделе власти Новосибирска предложили выбрать название для нового сквера, который планируют обустроить в Академгородке на месте пустыря на улице Демакова. 

Что нужно сделать на территории возле цирка?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 6
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 1

    Поделиться

    Поделиться

    благоустройствоНарымский сквермэрия Новосибирска
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (127)

    Фото пользователя
    15 янв 2020 в 12:49

    И где парковаться приезжающим на цирковое представление?

    Мумба
    15 янв 2020 в 12:50

    Сдается мне, парковка будет... Платная... Вне зависимости от результатов голосования...

    пердсионерка
    15 янв 2020 в 12:51

    Сейчас там и так хаос автомобильный. А будет пустая парковка и хаос вокруг, всем же денег жалко на стоянку. Я за сквер, и только сквер