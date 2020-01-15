«Сквер или парковка?»: мэрия объявила голосование за благоустройство территории возле цирка

В первом варианте территорию предлагают полностью отдать под парковку Фото: мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска предложила новосибирцам проголосовать и выбрать, что нужно сделать с пустующей территорией возле Нарымского сквера со стороны улицы Челюскинцев. — В настоящее время на площадке размещается стихийная автостоянка, которая не только мешает безопасному проходу пешеходов улицы Челюскинцев и посетителей цирка, парка и собора, но и увеличивает нагрузку на экологическую составляющую данного места, — цитирует пресс-служба мэрии заместителя начальника департамента строительства и архитектуры, главного архитектора города Александра Ложкина.



Мэрия предлагает новосибирцам два варианта благоустройства на выбор. В первом случае на всей территории организуют платную муниципальную стоянку на 72 машины.

Предварительный эскиз первого варианта благоустройства — большая платная парковка Фото: мэрия Новосибирска

Отметим, что и во втором варианте парковка остаётся — только она переносится за цирк и уменьшается по площади до 50 машин, а площадка полностью отдаётся под озеленение.

Предварительный эскиз второго варианта благоустройства — зелёная зона Фото: мэрия Новосибирска

Голосование продлится до 24 января на муниципальном портале. На прошлой неделе власти Новосибирска предложили выбрать название для нового сквера, который планируют обустроить в Академгородке на месте пустыря на улице Демакова.