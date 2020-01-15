«Почта России» о вскрытых и выброшенных посылках в Новосибирске: виновных не нашли

В УФПС Новосибирской области рассказали об итогах проверки, которая прошла после публикации НГС о выброшенных и вскрытых посылках, найденных в гаражах на Кропоткина.



— Доподлинно установить, кто допустил нарушение в процедуре утилизации невостребованных отправлений, не представляется возможным. В процессе задействованы как сотрудники «Почты России», так и организации-подрядчика, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе.



В начале декабря на неожиданную находку наткнулись в тупиковой зоне Заельцовского района. Посылки, по словам очевидца, были свежими, но уже частично выпотрошенными — в некоторых из них находились препараты для похудения. На отправлениях также содержались личные сведения адресатов и отправителей.

