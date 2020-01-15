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«Почта России» о вскрытых и выброшенных посылках в Новосибирске: виновных не нашли

Кучу вскрытых коробок, часть из которых была уже опустошена, обнаружили в заброшенных гаражах

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Некоторые коробки были выброшены с содержимым

Некоторые коробки были выброшены с содержимым

В УФПС Новосибирской области рассказали об итогах проверки, которая прошла после публикации НГС о выброшенных и вскрытых посылках, найденных в гаражах на Кропоткина.

— Доподлинно установить, кто допустил нарушение в процедуре утилизации невостребованных отправлений, не представляется возможным. В процессе задействованы как сотрудники «Почты России», так и организации-подрядчика, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе.

В начале декабря на неожиданную находку наткнулись в тупиковой зоне Заельцовского района. Посылки, по словам очевидца, были свежими, но уже частично выпотрошенными — в некоторых из них находились препараты для похудения. На отправлениях также содержались личные сведения адресатов и отправителей.

После инцидента «Почта России» усилила контроль за утилизацией найденных посылок, а также провела дополнительный инструктаж сотрудников, задействованных в их транспортировке на мусорный полигон, отметили в региональном УФПС.

В конце прошлого года новосибирец получил 6-килограммовую посылку вместо отправленной 10-килограммовой. В «Почте России» рассказали, как действовать, если в пути посылка потеряла в весе.

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«Почта России»выбросили посылки
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КОММЕНТАРИИ (30)

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15 янв 2020 в 13:49

Кто бы сомневался...

Яша
15 янв 2020 в 13:51

А что искать Почта и виновата

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15 янв 2020 в 13:51

Ага, сделали вид что провели проверку. Мы тут пытались разобраться но как обычно не смогли...