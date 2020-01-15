Расскажет, как повысятся наши зарплаты: Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию

В прошлом послании президент заявил о повышении пособий на детей, так и получилось: с 2020 года пособия получают родители детей от полутора до трех лет.
До выхода Путина чуть меньше 20 минут.
Будете смотреть послание?
13 января Путин собрал в Кремле свой аппарат, чтобы обсудить темы для послания. Отдельно президент остановится на повышении уровня дохода россиян, пишет РБК.
— Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения, — заявлял президент.
Оглашение послания пройдет в центральном выставочном зале «Манеж», туда пригласили 1300 человек — это руководители регионов и местных Заксобраний, сенаторы Совфеда, министры и депутаты Госдумы, главы конфессий, главы Верховного и Конституционного судов и прочие официальные лица. Аккредитованы 900 журналистов российских и иностранных СМИ — посчитал Кремль.
Чтобы послание президента уж точно никто не пропустил, постарался Общероссийский народный фронт: трансляции организованы во всех крупных городах на самых разных площадках — в общественном транспорте, кафе, барах, больницах, библиотеках и даже на горе Эльбрус и Международной космической станции. В Нижнем Новгороде его покажут на футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, а тюменских чиновников на время послания закроют в библиотеке. В Челябинске трансляция организована в музее, где хранится метеорит, а в Астрахани — в большом зале филармонии.
Мы обязательно покажем вам, как страна смотрела Путина, — фотографы Сети городских порталов уже работают в 15 городах России.