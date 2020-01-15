Расскажет, как повысятся наши зарплаты: Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Чтобы послание президента уж точно никто не пропустил, постарался Общероссийский народный фронт: трансляции организованы во всех крупных городах на самых разных площадках — в общественном транспорте, кафе, барах, больницах, библиотеках и даже на горе Эльбрус и Международной космической станции. В Нижнем Новгороде его покажут на футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, а тюменских чиновников на время послания закроют в библиотеке. В Челябинске трансляция организована в музее, где хранится метеорит, а в Астрахани — в большом зале филармонии.

Мы обязательно покажем вам, как страна смотрела Путина, — фотографы Сети городских порталов уже работают в 15 городах России.

