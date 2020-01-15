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Политика Онлайн-трансляция

Расскажет, как повысятся наши зарплаты: Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Следим за ежегодным обращением президента онлайн

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Сегодня президент России Владимир Путин зачитает послание Федеральному собранию — ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий. Мы ведем онлайн-трансляцию: читайте в ней самое важное и интересное из речи Владимира Путина.

Мария Захарова

В прошлом послании президент заявил о повышении пособий на детей, так и получилось: с 2020 года пособия получают родители детей от полутора до трех лет.

Мария Захарова

До выхода Путина чуть меньше 20 минут.

Будете смотреть послание?

    Мария Захарова

    13 января Путин собрал в Кремле свой аппарат, чтобы обсудить темы для послания. Отдельно президент остановится на повышении уровня дохода россиян, пишет РБК.

    — Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения, — заявлял президент.

    Владимир Путин и члены аппарата Кремля готовятся к посланию

    Владимир Путин и члены аппарата Кремля готовятся к посланию

    Руководитель Администрации Президента Антон Вайно и&nbsp;Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Алексей Громов (слева) думают о будущем страны

    Руководитель Администрации Президента Антон Вайно и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Алексей Громов (слева) думают о будущем страны

    Справа налево: помощник президента Андрей Белоусов, заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко и министр финансов РФ Антон Силуанов<br>

    Справа налево: помощник президента Андрей Белоусов, заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко и министр финансов РФ Антон Силуанов

    Мария Захарова

    Оглашение послания пройдет в центральном выставочном зале «Манеж», туда пригласили 1300 человек — это руководители регионов и местных Заксобраний, сенаторы Совфеда, министры и депутаты Госдумы, главы конфессий, главы Верховного и Конституционного судов и прочие официальные лица. Аккредитованы 900 журналистов российских и иностранных СМИ — посчитал Кремль.

    Мария Захарова

    Чтобы послание президента уж точно никто не пропустил, постарался Общероссийский народный фронт: трансляции организованы во всех крупных городах на самых разных площадках — в общественном транспорте, кафе, барах, больницах, библиотеках и даже на горе Эльбрус и Международной космической станции. В Нижнем Новгороде его покажут на футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, а тюменских чиновников на время послания закроют в библиотеке. В Челябинске трансляция организована в музее, где хранится метеорит, а в Астрахани — в большом зале филармонии.

    Мы обязательно покажем вам, как страна смотрела Путина, — фотографы Сети городских порталов уже работают в 15 городах России.

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    Владимир Путинпослание президентафедеральное собрание
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    КОММЕНТАРИИ (67)

    Царь просто Царь
    15 янв 2020 в 15:34

    "Я обещаю пере обещать , всё , что когда то вам обещал" В.В. Путин ...а если по делу , то ничего он не расскажет нового , пол дня уйдёт на "бла-бла-бла" про нац проекты , при чем ни слова не скажет о том , проверялась ли их эффективность по итогам прошлых периодов . Ее даже не измеряли ...эффективность . Зачем ??

    Книга Смерти
    15 янв 2020 в 15:33

    Во очередное выступление врунишки и сказочника и самое печальное то, что народ верит ему и молчит (с)

    Фото пользователя
    15 янв 2020 в 15:34

    Подставляйте свои уши под лапшу -- её много, всем хватит... )))