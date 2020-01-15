16-летняя Марина, которую насильно хотят вернуть биологической матери, пока остается с опекуном

В Новосибирске опекун 16-летней девочки, которая прожила у неё в семье 13 лет, подала апелляцию на решение Кировского районного суда, решившего вопреки желанию ребёнка вернуть её кровной матери.
Решение суда было вынесено, когда девочке было 15 лет — сегодня, 15 января, Марине Щепотиной исполнилось 16 лет.
— Апелляцию подали. Ждём документы от суда, — рассказала корреспонденту НГС опекун девочки Татьяна Щепотина.
Она добавила, что по-прежнему готова добиваться того, чтобы ребёнок остался с ней, так как сама девочка не хочет возвращаться в кровную семью. С Татьяной Марина прожила на данный момент 13 лет.
— Я присутствовала на всех судах. И на каждом говорила, что хочу остаться жить с опекуном. Я заявила, что если меня против моей воли отдадут — я все связи общения перекрою с родной матерью. Я не считаю, что я её дочь. Да, родить — родила. Мне теперь с этим жить. Мама настоящая — это Таня. Просто родить может каждый. Любовь — она в действиях, заботе, а не в словах, — рассказывала корреспонденту НГС Марина Щепотина, которую суд решил отдать биологической матери.
В середине декабря после публикации НГС в семью Щепотиных приехали заместитель председателя комитета опеки Галина Миронченко и помощник уполномоченной по правам ребёнка. На встречу с ними Татьяна Щепотина, опекун Марины, пригласила школьного психолога, социального педагога школы, в которой учится девочка, и журналистов. Все приглашённые по требованию начальницы опеки оказались в итоге на улице — иначе разговор с семьёй не состоялся бы.