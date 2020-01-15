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Город Девочку-подростка спустя 13 лет возвращают в родную семью

16-летняя Марина, которую насильно хотят вернуть биологической матери, пока остается с опекуном

Её опекун уже подала апелляцию, чтобы оставить девочку у себя

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Марина в суде отказалась возвращаться в кровную семью — но её мнение не учли&nbsp;

Марина в суде отказалась возвращаться в кровную семью — но её мнение не учли 

В Новосибирске опекун 16-летней девочки, которая прожила у неё в семье 13 лет, подала апелляцию на решение Кировского районного суда, решившего вопреки желанию ребёнка вернуть её кровной матери

Решение суда было вынесено, когда девочке было 15 лет — сегодня, 15 января, Марине Щепотиной исполнилось 16 лет.

— Апелляцию подали. Ждём документы от суда, — рассказала корреспонденту НГС опекун девочки Татьяна Щепотина.

Она добавила, что по-прежнему готова добиваться того, чтобы ребёнок остался с ней, так как сама девочка не хочет возвращаться в кровную семью. С Татьяной Марина прожила на данный момент 13 лет.

— Я присутствовала на всех судах. И на каждом говорила, что хочу остаться жить с опекуном. Я заявила, что если меня против моей воли отдадут — я все связи общения перекрою с родной матерью. Я не считаю, что я её дочь. Да, родить — родила. Мне теперь с этим жить. Мама настоящая — это Таня. Просто родить может каждый. Любовь — она в действиях, заботе, а не в словах, — рассказывала корреспонденту НГС Марина Щепотина, которую суд решил отдать биологической матери.

В середине декабря после публикации НГС в семью Щепотиных приехали заместитель председателя комитета опеки Галина Миронченко и помощник уполномоченной по правам ребёнка. На встречу с ними Татьяна Щепотина, опекун Марины, пригласила школьного психолога, социального педагога школы, в которой учится девочка, и журналистов. Все приглашённые по требованию начальницы опеки оказались в итоге на улице — иначе разговор с семьёй не состоялся бы.

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Кировский районный судприёмные дети
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КОММЕНТАРИИ (3)

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15 янв 2020 в 14:59

Хитрый ход государства, чтобы не платить деньги на ребенка. Ну хоть у опекуна оставили - и то хорошо.

Гость
15 янв 2020 в 14:59

Наконец то хорошие новости в этом городе

15 янв 2020 в 15:00

Молодей девка, бойкая)