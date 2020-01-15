16-летняя Марина, которую насильно хотят вернуть биологической матери, пока остается с опекуном

Марина в суде отказалась возвращаться в кровную семью — но её мнение не учли

В Новосибирске опекун 16-летней девочки, которая прожила у неё в семье 13 лет, подала апелляцию на решение Кировского районного суда, решившего вопреки желанию ребёнка вернуть её кровной матери.

Решение суда было вынесено, когда девочке было 15 лет — сегодня, 15 января, Марине Щепотиной исполнилось 16 лет.

— Апелляцию подали. Ждём документы от суда, — рассказала корреспонденту НГС опекун девочки Татьяна Щепотина.

Она добавила, что по-прежнему готова добиваться того, чтобы ребёнок остался с ней, так как сама девочка не хочет возвращаться в кровную семью. С Татьяной Марина прожила на данный момент 13 лет.