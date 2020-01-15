Онкоцентр и большой каток: власти определили список проектов для инвесторов

Перечень инвестобъектов назвали сегодня во время заседания комитета в Заксобрании

По его словам, в список вошли: строительство онкологического центра на 600 помещений (объем инвестиций пока не определен), несколько полигонов мусоросортировочной линии (около 500 миллионов рублей), строительство оздоровительного комплекса на Аникина (750 миллионов рублей), каток Сибсельмаш (около 200 миллионов рублей).

Об этом сегодня, 15 января, на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания НСО сообщил и.о. министра экономического развития Лев Решетников.

Кроме того, по информации Решетникова, проект 7 поликлиник будут реализовывать не по концессии, а по форме государственно-частного партнёрства.

— В марте планируется завершение проектирования проекта, к лету — выход на стройку, — уточнил и.о. министра.

Заместитель губернатора НСО Сергей Сёмка уточнил, что в первом квартале текущего года власти планируют разморозить мусорную концессию.

— Около 7 раз собирались, но пока не пришли к мнению по разморозке концессии. Я думаю, что окончательный срок разморозки концессии — первый квартал текущего года. Дальше нам уже уходить нельзя.