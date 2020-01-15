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Онкоцентр и большой каток: власти определили список проектов для инвесторов

Кроме того, вместе с инвесторами решили реализовывать проект с семью поликлиниками

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Перечень инвестобъектов назвали сегодня во время заседания комитета в Заксобрании

Перечень инвестобъектов назвали сегодня во время заседания комитета в Заксобрании

Власти Новосибирской области определили перечень проектов, по которым ищут инвесторов.

Об этом сегодня, 15 января, на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания НСО сообщил и.о. министра экономического развития Лев Решетников.

По его словам, в список вошли: строительство онкологического центра на 600 помещений (объем инвестиций пока не определен), несколько полигонов мусоросортировочной линии (около 500 миллионов рублей), строительство оздоровительного комплекса на Аникина (750 миллионов рублей), каток Сибсельмаш (около 200 миллионов рублей).

Кроме того, по информации Решетникова, проект 7 поликлиник будут реализовывать не по концессии, а по форме государственно-частного партнёрства.

— В марте планируется завершение проектирования проекта, к лету — выход на стройку, — уточнил и.о. министра.

Заместитель губернатора НСО Сергей Сёмка уточнил, что в первом квартале текущего года власти планируют разморозить мусорную концессию.

— Около 7 раз собирались, но пока не пришли к мнению по разморозке концессии. Я думаю, что окончательный срок разморозки концессии — первый квартал текущего года. Дальше нам уже уходить нельзя.

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КОММЕНТАРИИ (36)

Суровый морячок-петушок
15 янв 2020 в 12:04

Сколько можно? Какой нужен инвестор для онко центра? Онкоцентр давно нужен городу и строить его обязано государство, а не дядя который потом будет с населения деньги собирать. Онкология страшная вещь и не терпит промедления. А если нет у человека денег, как ему лечиться? Умирать? Такая помощь должна быть бесплатной и доступной. Здоровье гражданев первую очередь забота государства. Кто налоги платить будет и работать если все будут болеть и умирать до 60?
Травников отказался строить онкоцентр сославшись на большое число часных клиник совершил преступление!

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15 янв 2020 в 12:00

Инвестиции в стадион или мусоропереработку я могу представить, как будут отбиваться.
А в онкодиспансер?! За деньги что ли лечить онкологию собираются?

Она
15 янв 2020 в 12:09

Травников отказался строить онкоцентр сославшись на большое число частных клиник.