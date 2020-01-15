В Новосибирске нашли самую популярную улицу для новогодних фото — смотрим, что на ней снимают

15 января аналитики компании Mail.ru опубликовали исследование о самых популярных местах и улицах, где россияне наиболее часто делали фотографии в новогодние праздники. В Новосибирске лидируют Красный проспект и улица Максима Горького.
Исследование проводилось с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года. Специалисты проанализировали около 13 миллионов фотографий из разных частей страны.
Исследование проводилось на основе учета геотегов — неудивительно, что выиграл Красный проспект, ведь в этом году на площади Ленина появился новогодний ледовый городок с яркой иллюминацией.
НГС проверил, какие новогодние снимки выкладывали новосибирцы. Instagram, в частности, выдаёт фото только с Красного проспекта, на улице Максима Горького новогодних снимков мы не нашли.
Однако новосибирцы не обделяют Красный проспект вниманием в любое время года.
Некоторые выкладывают видео.
Ранее НГС публиковал подборку самых ярких и красивых новогодних улиц Новосибирска.