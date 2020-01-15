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В Новосибирске нашли самую популярную улицу для новогодних фото — смотрим, что на ней снимают

Публикуем подборку от жителей города

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Исследователи проанализировали 13 миллионов фотографий

Исследователи проанализировали 13 миллионов фотографий

15 января аналитики компании Mail.ru опубликовали исследование о самых популярных местах и улицах, где россияне наиболее часто делали фотографии в новогодние праздники. В Новосибирске лидируют Красный проспект и улица Максима Горького. 

Исследование проводилось с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года. Специалисты проанализировали около 13 миллионов фотографий из разных частей страны. 

Исследование проводилось на основе учета геотегов — неудивительно, что выиграл Красный проспект, ведь в этом году на площади Ленина появился новогодний ледовый городок с яркой иллюминацией. 

НГС проверил, какие новогодние снимки выкладывали новосибирцы. Instagram, в частности, выдаёт фото только с Красного проспекта, на улице Максима Горького новогодних снимков мы не нашли. 

Однако новосибирцы не обделяют Красный проспект вниманием в любое время года.

Некоторые выкладывают видео.

Ранее НГС публиковал подборку самых ярких и красивых новогодних улиц Новосибирска.

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КОММЕНТАРИИ (39)

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15 янв 2020 в 13:26

Убожество💩

терешк0ва
15 янв 2020 в 13:21

Пускай на мой любимый каток идут и там снимают!

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15 янв 2020 в 13:24

Ну что??? Выходим на мандариновый финиш?😁