В Новосибирске нашли самую популярную улицу для новогодних фото — смотрим, что на ней снимают

15 января аналитики компании Mail.ru опубликовали исследование о самых популярных местах и улицах, где россияне наиболее часто делали фотографии в новогодние праздники. В Новосибирске лидируют Красный проспект и улица Максима Горького.



Исследование проводилось с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года. Специалисты проанализировали около 13 миллионов фотографий из разных частей страны.



Исследование проводилось на основе учета геотегов — неудивительно, что выиграл Красный проспект, ведь в этом году на площади Ленина появился новогодний ледовый городок с яркой иллюминацией.