В МВД рассказали, сколько за год депортировали мигрантов из Новосибирской области

Силовики за год проверили более 15 тысяч объектов

В Новосибирске полиция подвела итоги работы с нелегальными мигрантами за 2019 год. Сотрудники проверили более 15 тысяч объектов — среди них рынки, частные секторы, объекты строительства и торговли.

— Выявлено свыше 13,5 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Правила въезда и пребывания нарушили 11 тысяч человек и 700 человек незаконно трудились на территории области. Также более тысячи людей незаконно давали работу иностранным гражданам.