В МВД рассказали, сколько за год депортировали мигрантов из Новосибирской области

В Новосибирске полиция подвела итоги работы с нелегальными мигрантами за 2019 год. Сотрудники проверили более 15 тысяч объектов — среди них рынки, частные секторы, объекты строительства и торговли.
— Выявлено свыше 13,5 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Правила въезда и пребывания нарушили 11 тысяч человек и 700 человек незаконно трудились на территории области. Также более тысячи людей незаконно давали работу иностранным гражданам.
— По итогам 2019 года Федеральными судами общей юрисдикции в отношении 1 276 иностранных граждан принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Кроме того, ГУ МВД России по Новосибирской области принято 129 решений о депортации иностранных граждан. Более 4300 иностранным гражданам не разрешен въезд на территорию Российской Федерации, — добавили в ведомстве.
В конце декабря перед праздниками силовики проверяли Хилокский рынок — после рейда в отделении полиции оказались 25 человек.