15 января среда
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 61.41
eur 68.42
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 61.41
eur 68.42

Все новости

Все новости
Криминал

В МВД рассказали, сколько за год депортировали мигрантов из Новосибирской области

Также полиция  подсчитала тех, кому запретили въезд в Россию

345
4 Обсудить

Поделиться

Силовики за год проверили более 15 тысяч объектов

Силовики за год проверили более 15 тысяч объектов

В Новосибирске полиция подвела итоги работы с нелегальными мигрантами за 2019 год. Сотрудники проверили более 15 тысяч объектов — среди них рынки, частные секторы, объекты строительства и торговли.

— Выявлено свыше 13,5 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Правила въезда и пребывания нарушили 11 тысяч человек и 700 человек незаконно трудились на территории области. Также более тысячи людей незаконно давали работу иностранным гражданам.

В конце мая полицейские нашли под Новосибирском хижины мигрантов

В конце мая полицейские нашли под Новосибирском хижины мигрантов

— По итогам 2019 года Федеральными судами общей юрисдикции в отношении 1 276 иностранных граждан принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Кроме того, ГУ МВД России по Новосибирской области принято 129 решений о депортации иностранных граждан. Более 4300 иностранным гражданам не разрешен въезд на территорию Российской Федерации, — добавили в ведомстве.

Более 4300 иностранным гражданам после реёдов не разрешен въезд на территорию Российской Федерации

Более 4300 иностранным гражданам после реёдов не разрешен въезд на территорию Российской Федерации

В конце декабря перед праздниками силовики проверяли Хилокский рынок — после рейда в отделении полиции оказались 25 человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

мигрантырейд по мигрантам
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Qwerty
15 янв 2020 в 11:31

Правильно. Нечего делать всяким GROGGY в нашей стране.

Вовчик1955
15 янв 2020 в 11:36

Нам новосибирцам это интересно