«У меня дети, я не хочу проблем». Побитые африканские артисты помирились с владельцами ресторана

По версии коллектива Afro Show Kalakuta, охранник заведения сначала разговаривал с ними матом, а потом толкнул одного из них. Затем к потасовке присоединились владелец кафе, его сын и ещё двое мужчин. «Зная, что у меня сломано ребро, они продолжали меня бить, пинать», — рассказывал в разговоре с журналистом НГС директор африканской шоу-группы Джюд Ойеволе.

По версии владельца кафе, артистов никто не трогал — наоборот, это они устроили скандал. «Какие-то спортсмены, здоровые быки, уже начали потом со мной драться. И моего сына тоже побили — сотрясение было, синяк поставили, нос сломали», — говорил НГС владелец ресторана «Гавар» Зураб Варданян.

Обе стороны после конфликта написали друг на друга заявления в полицию. А после публикации НГС решили помириться друг с другом.

— Мы помирились. Инициатива — от меня. Я молодой папа, у меня дети, я не хочу много проблем. Нам не нужен этот негатив. А то уже весь город разделился: кто-то нас поддерживает, кто-то их. Мы живём в таком мире, где лучше мириться. Продолжаем заниматься своими делами, — объяснил директор Afro Show Kalakuta Джюд Ойеволе.

Сейчас Джюд Ойеволе улетел в другой город. После возвращения, по его словам, они встретятся с представителями ресторана и поговорят не только по телефону, но и лично. Зураб Варданян также подтвердил НГС, что примирение состоялось.

— Да, они будут у нас дальше выступать. Для них хорошо и для нас — люди заинтересованы, интересный их танец, — рассказал владелец ресторана «Гавар».