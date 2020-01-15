Бывшему начальнику станции «Новосибирск-Главный» вынесли приговор — он брал взятки за покровительство

Владимиру Воеводскому, занимавшему должность начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный», вынесли обвинительный приговор. Его судили за получение взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ).
— В период с мая по сентябрь 2019 года обвиняемый получил взятки в особо крупном и значительном размерах на общую сумму более
За эти суммы экс-начальник обещал «общее покровительство и попустительство должностного лица в интересах коммерческих организаций». В частности, он принимал меры к тому, чтобы данные о нарушениях организаций, связанных с опозданием подачи вагонов и их уборкой, не были указаны в актах проверок.
В сентябре прошлого года Вячеслава Воеводского задержали с поличным сотрудники ФСБ.
— Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей, — добавили в управлении.
Он также лишился права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года 6 месяцев.
Как ранее сообщалось, дело Владимира Воеводского рассматривали в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и признал свою вину.