Бывшему начальнику станции «Новосибирск-Главный» вынесли приговор — он брал взятки за покровительство

— В период с мая по сентябрь 2019 года обвиняемый получил взятки в особо крупном и значительном размерах на общую сумму более 450 000 рублей от представителей двух коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожных грузоперевозок, — сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

За эти суммы экс-начальник обещал «общее покровительство и попустительство должностного лица в интересах коммерческих организаций». В частности, он принимал меры к тому, чтобы данные о нарушениях организаций, связанных с опозданием подачи вагонов и их уборкой, не были указаны в актах проверок.



В сентябре прошлого года Вячеслава Воеводского задержали с поличным сотрудники ФСБ.



— Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей, — добавили в управлении.



Он также лишился права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года 6 месяцев.



Как ранее сообщалось, дело Владимира Воеводского рассматривали в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и признал свою вину.

