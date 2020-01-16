Новосибирец отсудил у застройщика 1,2 млн рублей, а потом на него самого подали в суд — за клевету

Сергей Кожевников сейчас доказывает в суде, что его негативные отзывы о компании-застройщике — не просто бездоказательные эмоции Фото: Густаво Зырянов, Сергей Кожевников

Житель Новосибирска Сергей Кожевников отсудил у компании «Славянский дом» 1,2 миллиона рублей за сгнивший новый дом. О произошедшем мужчина написал отзывы на Flamp и 2ГИС, а также рассказал сайту НГС. После этого компания подала против Сергея Кожевникова иск о защите деловой репутации. Представители «Славянского дома» требуют удалить информацию и возместить расходы, которые составили более 20 тысяч рублей.

14 января в Арбитражном суде Новосибирской области состоялось второе заседание по этому делу. Рассказываем подробности.

«Славянский дом» опротестовывает высказывание Сергея Кожевникова о том, что строительством дома занимались люди, не имеющие специального образования. Дословно их бывший клиент написал следующее: «Застройщик рассказывает всё гладко и красиво, можно заслушаться — о том, что был в Канаде, изучал каркасное домостроение, что имеет специальное образование и так далее. Как оказалось на проверку в суде — это всё банальное враньё. Ни у него, ни у его "работников" нет никакого строительного образования».

Доски в доме, на которых Сергей Кожевников обнаружил гниение Фото: Сергей Кожевников

Чтобы опровергнуть эту информацию, представитель застройщика Елена Денисова попросила суд допросить Олега Лапшина, который контролировал работу строителей.

— Лицо, которое осуществляло технический надзор за качеством строительства в 2014 году на всех объектах общества, — Лапшин. Поэтому просим допросить данное лицо и приобщить к материалам дела доказательства, подтверждающие его квалификацию — это диплом и удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, — попросила представитель «Славянского дома».



Олег Лапшин, по её словам, не являлся сотрудником компании, а работал со «Славянским домом» по договору (при этом гражданско-правовой договор на процессе не представили). — Поскольку на всех информационных площадках, о которых мы говорим, было заявлено, что компания не обладает специалистами со строительным образованием, и дом строят лица, которые не имеют строительного образования, то есть не специалисты, поэтому данное обстоятельство необходимо опровергнуть допросом самого Лапшина, — объяснила Елена Денисова.

Защитник ответчика Мария Бойцова с этим не согласилась — по её словам, в отзывах Сергей имел ввиду постоянных сотрудников «Славянского дома», которые строили дом. Лапшин не в их числе. Также представитель Кожевникова попросила приобщить дополнения к своим возражениям — они содержат ссылки на экспертизы, которые проводили в рамках предыдущего дела (о взыскании компенсации со «Славянского дома»). — Чтобы было понятно, что все сведения о дефектах, о недостатках, которые оспариваются, подтверждены материалами дела, в том числе вина подрядчика подтверждена экспертизой, — уточнила представитель Сергея Кожевникова.

Судью также попросили учесть, что на предыдущем суде директор «Славянского дома» Вячеслав Алексейчиков сообщил, что у него нет строительного образования (это зафиксировано в протоколе). Остальную информацию, которую оставил в отзывах Сергей Кожевников, его представитель назвала оценкой и мнением, которые основаны на его личном опыте.

Застройщик признал, что изоляция между деревянным фундаментом и металлической сваей отсутствует Фото: Сергей Кожевников

«Славянский дом» также попросил назначить судебно-лингвистическую экспертизу, чтобы доказать факт распространения порочащих сведений (этот вопрос рассмотрят на следующем заседании). Стоимость экспертизы 28 тысяч рублей. — Я, конечно, не юрист, но я в шоке от такого количества вранья, которое звучало в Дзержинском суде (во время первого судебного процесса. — Прим. ред.), и которое происходит сейчас. Было четыре экспертизы, и всё, что я сказал, обосновывается. То, что говорит представитель истца — мол, все эти дефекты возникли, потому что я что-то неправильно эксплуатировал, либо я что-то неправильно делал — это абсолютная ложь. Всем экспертизам была поставлена одна и та же задача — дефекты и недостатки. И все экспертизы в один голос указали, плюс-минус, что эти недостатки сделаны на этапе строительства, — говорит Сергей Кожевников.

