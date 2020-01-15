Водитель иномарки сбил новосибирца и оставил его умирать — виновника ДТП нашла полиция

В ночь с 14 на 15 января в селе Прокудское Коченёвского района произошло смертельное ДТП — погиб пешеход. Водитель на «Тойота Камри», совершивший наезд на 45-летнего мужчину, жителя Новосибирска, с места происшествия скрылся.
Как сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД по Новосибирской области, найти водителя удалось «по горячим следам» — им оказался 35-летний житель села, который уже дал признательные показания.
— Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — добавили в Госавтоинспекции.
Накануне новосибирский водитель такси, сбивший пьяного клиента летом 2016 года, попытался обжаловать приговор, однако областной суд ему в этом отказал.Теперь его адвокат планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд, чтобы оспорить решение Новосибирского областного суда.
НГС составил список мест в Новосибирске, где пешеходы рискуют жизнью из-за собственной глупости или особенностей дорожной сети. В нашу подборку вошли 10 перекрёстков и улиц.