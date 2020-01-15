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Водитель иномарки сбил новосибирца и оставил его умирать — виновника ДТП нашла полиция

Авария произошла в Коченёвском районе

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Водитель был за рулём «Тойота Камри»

Водитель был за рулём «Тойота Камри»

В ночь с 14 на 15 января в селе Прокудское Коченёвского района произошло смертельное ДТП — погиб пешеход. Водитель на «Тойота Камри», совершивший наезд на 45-летнего мужчину, жителя Новосибирска, с места происшествия скрылся.

Как сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД по Новосибирской области, найти водителя удалось «по горячим следам» — им оказался 35-летний житель села, который уже дал признательные показания.

— Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — добавили в Госавтоинспекции.

Накануне новосибирский водитель такси, сбивший пьяного клиента летом 2016 года, попытался обжаловать приговор, однако областной суд ему в этом отказал.Теперь его адвокат планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд, чтобы оспорить решение Новосибирского областного суда.

НГС составил список мест в Новосибирске, где пешеходы рискуют жизнью из-за собственной глупости или особенностей дорожной сети. В нашу подборку вошли 10 перекрёстков и улиц.

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ДТПпогиб пешеходполицияГИБДД
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КОММЕНТАРИИ (6)

Qwerty
15 янв 2020 в 09:30

Типичный тойотафил. У них ни совести ни интеллекта.

Фото пользователя
15 янв 2020 в 09:41

Я считаю, если скрылся, нужно рассматривать как умышленное.

15 янв 2020 в 09:38

Ещё одна пьянь за рулем трусы мужиками себя называют позорище!