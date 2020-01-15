После ссоры с работницей почты новосибирец попал в больницу — она брызнула ему в лицо газовым баллончиком

Конфликт произошел в Дзержинском районе Фото: vk.com / incident_nsk

Конфликт, закончившийся обращением в больницу и полицию, произошел в этот вторник, 14 января, в отделении связи № 15 «Почты России» в Дзержинском районе. Посетитель начал спорить с одной из сотрудниц отделения, а та брызнула ему в лицо газовым баллончиком. Руслан пришел на почту, чтобы подписать перечень документов для судебных тяжб из-за зарплаты. По словам мужчины, он очень торопился, так как в одиночку воспитывает пятерых детей, двое из которых болеют. На почте подписать его документы отказались и сказали, что нужно еще раз оплатить заказное письмо на адрес того, с кем мужчина судится. Руслан заявил, что проделал это уже трижды, поэтому ответ сотрудницы почты его возмутил.

— Я весь на нервах, начал ругаться, материться: и ребенок больной, и в ПДН вызывают. Всё в один день сложилось. Мне никто не стал подписывать эту бумагу. А судья сказал, что они обязаны подписать этот перечень. То есть не нужно мне платить за это. Меня это взъело. Там была почтальонша, которая раскладывала письма. Она влезла в этот разговор. Я ей грубо сказал заткнуться, и что я с ней не разговариваю, — рассказывает свою версию Руслан.

По его словам, когда он отошел подписать бумагу, к нему подошла та самая сотрудница почты и брызнула в лицо из баллончика. Такие баллончики, считает Руслан, почтальоны используют, чтобы отбиваться от агрессивных собак. Позже в паблике «Инцидент Новосибирск» написали, что, со слов женщины, мужчина набросился на нее с кулаками, а она брызнула ему в лицо газом, чтобы успокоить. Сам Руслан отрицает, что применил к ней физическую силу.

— Потасовки никакой не было. Я что, совсем больной? Да, я всегда матерюсь, ругаюсь. Многие, кто меня знают, на это внимания не обращают, — говорит мужчина.

