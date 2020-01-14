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«Страница высветилась как удаленная»: новосибирцы пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Уже больше часа сайт работает неисправно

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Живая карта сбоев

Живая карта сбоев

Сегодня вечером, 14 января, пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на неисправность в ее работе.

— Я переписывалась с подругой «ВКонтакте», и тут ее страница высветилась как удаленная. Я не могла отправить ей сообщение. Потом все люди в моем списке друзей «удалились», — рассказала читательница НГС Мария.

В службе поддержки сообщили, что проблема известна разработчикам. Они занимаются ее устранением. 

— У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе сайта. 

Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки в работе сайта появились в 20:51 и достигли пика в 21:21. К этому времени на работу сайта пожаловались 70 664 человека. Большинство людей жалуется на проблемы с отправкой сообщений (24%) и работу сайта в целом (72%).

Подобная проблема с этой социальной сетью уже возникала в ноябре 2019 года. Тогда пользователи тоже не могли отправлять друг другу сообщения.

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"ВКонтакте"сбой в работе
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
14 янв 2020 в 22:02

По фигу на эти вконтакте