«Страница высветилась как удаленная»: новосибирцы пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Сегодня вечером, 14 января, пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на неисправность в ее работе.
— Я переписывалась с подругой «ВКонтакте», и тут ее страница высветилась как удаленная. Я не могла отправить ей сообщение. Потом все люди в моем списке друзей «удалились», — рассказала читательница НГС Мария.
В службе поддержки сообщили, что проблема известна разработчикам. Они занимаются ее устранением.
— У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе сайта.
Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки в работе сайта появились в 20:51 и достигли пика в 21:21. К этому времени на работу сайта пожаловались
Подобная проблема с этой социальной сетью уже возникала в ноябре 2019 года. Тогда пользователи тоже не могли отправлять друг другу сообщения.