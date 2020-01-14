«Страница высветилась как удаленная»: новосибирцы пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Сегодня вечером, 14 января, пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на неисправность в ее работе.

— Я переписывалась с подругой «ВКонтакте», и тут ее страница высветилась как удаленная. Я не могла отправить ей сообщение. Потом все люди в моем списке друзей «удалились», — рассказала читательница НГС Мария.

В службе поддержки сообщили, что проблема известна разработчикам. Они занимаются ее устранением.

— У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе сайта.