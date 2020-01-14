Всех удалили: в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Массовый сбой в социальной сети «ВКонтакте» произошел 14 января около 17 часов по московскому времени. Пользователи обнаружили, что многие активные страницы были удалены или заблокированы, а вместо списка страниц появились надписи DELETED.
— Подумал, что меня взломали, захожу, а написать не могу никому — как будто всех удалили, — пишет один из пользователей сайта.
По данным сервиса Downdetector, неполадки возникли преимущественно у пользователей европейской части России.
В компании Mail.ru Group, которой принадлежит социальная сеть, заявили, что специалистам известно о сбое, однако причины его назвать отказались.
— У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу, — сообщили в пресс-службе.
Предыдущий сбой в работе социальной сети был зафиксирован в ноябре прошлого года.