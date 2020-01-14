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Страна и мир

Всех удалили: в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Устранить проблему должны в ближайшее время

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Пользователи испугались взлома страниц

Пользователи испугались взлома страниц

Массовый сбой в социальной сети «ВКонтакте» произошел 14 января около 17 часов по московскому времени. Пользователи обнаружили, что многие активные страницы были удалены или заблокированы, а вместо списка страниц появились надписи DELETED.

— Подумал, что меня взломали, захожу, а написать не могу никому — как будто всех удалили, — пишет один из пользователей сайта.

По данным сервиса Downdetector, неполадки возникли преимущественно у пользователей европейской части России.

О проблеме сообщили около 70 тысяч пользователей

О проблеме сообщили около 70 тысяч пользователей

В компании Mail.ru Group, которой принадлежит социальная сеть, заявили, что специалистам известно о сбое, однако причины его назвать отказались.

— У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу, — сообщили в пресс-службе.

Предыдущий сбой в работе социальной сети был зафиксирован в ноябре прошлого года.

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"ВКонтакте"социальные сетиинтернет
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КОММЕНТАРИИ (16)

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14 янв 2020 в 21:59

Ча ткое "V Контакти"?!😳😁

пенсионерка
14 янв 2020 в 21:58

Меня не касается, я не зарегистрирована в вконтакте

милая старушка
14 янв 2020 в 21:59

Это отличная новость. Хоть люди делами займутся - приготовят еду на завтра на работу, вымоют пол, примут душ. Из-за соцсетей ведь многие забывают про эти элементарные дела. Социальное сети - величайшее зло, они сжирают все ваше время.