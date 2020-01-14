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Спорт

В напряженной игре «Сибирь» победила «Куньлунь Ред Стар» в серии послематчевых бросков

Игра закончилась со счетом 5:4

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Игра проходила на стадионе «Шоуган Арена» в Пекине<br>

Игра проходила на стадионе «Шоуган Арена» в Пекине

Вечером во вторник, 14 января, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» победила пекинский «Куньлунь Ред Стар». Игра закончилась со счетом 5:4.

Команда «Сибирь» открыла счет уже в первом периоде, на 14-й минуте. Первую шайбу забил в ворота противника нападающий Алексей Яковлев.

Уже через минуту «Куньлунь Ред Стар» сравнял счет. Пекинцы забросили ответный гол в ворота «Сибири» на 15-й минуте.

Второй период выдался особенно напряженным. На 25-й минуте вперед снова вырвалась «Сибирь». Очко своей команде принес нападающий Егор Миловзоров.

Исход игры определили послематчевые буллиты

Исход игры определили послематчевые буллиты

Но в третьем периоде пекинцы резко переломили ситуацию в свою пользу — с разницей всего в минуту они забросили сразу две шайбы в ворота ХК «Сибирь». И затем еще одну, четвертую, на 49-й минуте.

Новосибирцы попытались исправить свое положение и забросили шайбу «Куньлунь Ред Стар» на 51-й минуте. Автор гола — нападающий Юусо Пуустинен. А за пять минут до окончания игры защитник Илья Морозов забил еще одну шайбу в ворота соперника. Таким образом, счет в матче сравнялся.

Во время овертайма ни одна команда не смогла забросить шайбу — итог игры определил послематчевый буллит нападающего ХК «Сибирь» Егора Миловзорова. 

В прошлом матче новосибирцы обыграли ХК «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче со счетом 4:3.

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хоккейХК Сибирь
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КОММЕНТАРИИ (10)

пенсионерка
14 янв 2020 в 21:43

Поздравляю с победой. Но почему я должна радоваться победам миллионеров? у меня пенсия 9 с копейками и нет денег даже на лекарство от давления.

Фото пользователя
14 янв 2020 в 21:49

Ребята,вы- лучшие!

милая старушка
14 янв 2020 в 21:44

Интересно в чем смысл быть фанатами? смотреть как играют миллионеры? но у меня маленькая пенсия и порой нет денег даже на еду. вы еще спросите а хоккей вам нравится?