В напряженной игре «Сибирь» победила «Куньлунь Ред Стар» в серии послематчевых бросков

Второй период выдался особенно напряженным. На 25-й минуте вперед снова вырвалась «Сибирь». Очко своей команде принес нападающий Егор Миловзоров.

Уже через минуту «Куньлунь Ред Стар» сравнял счет. Пекинцы забросили ответный гол в ворота «Сибири» на 15-й минуте.

Команда «Сибирь» открыла счет уже в первом периоде, на 14-й минуте. Первую шайбу забил в ворота противника нападающий Алексей Яковлев.

Вечером во вторник, 14 января, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» победила пекинский «Куньлунь Ред Стар». Игра закончилась со счетом 5:4.

Но в третьем периоде пекинцы резко переломили ситуацию в свою пользу — с разницей всего в минуту они забросили сразу две шайбы в ворота ХК «Сибирь». И затем еще одну, четвертую, на 49-й минуте.

Новосибирцы попытались исправить свое положение и забросили шайбу «Куньлунь Ред Стар» на 51-й минуте. Автор гола — нападающий Юусо Пуустинен. А за пять минут до окончания игры защитник Илья Морозов забил еще одну шайбу в ворота соперника. Таким образом, счет в матче сравнялся.



Во время овертайма ни одна команда не смогла забросить шайбу — итог игры определил послематчевый буллит нападающего ХК «Сибирь» Егора Миловзорова.

