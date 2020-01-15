Ветер до 21 м/с: синоптики предупредили о сложной погоде в конце недели

В Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается сложная, но тёплая погода.



— Сейчас у нас активизировался перенос воздушных масс из районов Атлантики европейской части России в Западную Сибирь, поэтому мы ожидаем, что будет преобладание облачной погоды с осадками, снегопадами, метелями и порывистыми ветрами, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



Сегодня и завтра в Новосибирске будет ветрено — до 15–17 м/с, а 17 января ветер усилится до 21 м/с. Вместе с этим в город придёт волна тепла.

