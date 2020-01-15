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Ветер до 21 м/с: синоптики предупредили о сложной погоде в конце недели

Снежные заносы и метели могут доставить проблемы коммунальным службам города

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Наряду с порывистым ветром в Новосибирск идёт волна тепла

Наряду с порывистым ветром в Новосибирск идёт волна тепла

В Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается сложная, но тёплая погода.

— Сейчас у нас активизировался перенос воздушных масс из районов Атлантики европейской части России в Западную Сибирь, поэтому мы ожидаем, что будет преобладание облачной погоды с осадками, снегопадами, метелями и порывистыми ветрами, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня и завтра в Новосибирске будет ветрено — до 15–17 м/с, а 17 января ветер усилится до 21 м/с. Вместе с этим в город придёт волна тепла.

— Облачная погода, конечно, будет сопровождаться повышением температуры. Ночные температуры будут колебаться от 6–11 градусов мороза до –16 градусов, — добавил синоптик.

Дневные температуры 15 и 16 января будут в пределах 3–8 градусов мороза, а 17 января к Новосибирску подойдёт тёплый сектор волнового возмущения с Запада и температуры могут повыситься до 0–5 градусов мороза.

— Погода нас ждёт неустойчивая, сложная. Проблемы будут для коммунального и дорожного хозяйства, транспорта. В частности, сложности со снежными заносами, сосульками и так далее, — уточнил Ренад Ягудин.

Накануне синоптики дали прогноз погоды на 18 и 19 января — в ночь на Крещение мороз разгуляется до 14 градусов.

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КОММЕНТАРИИ (32)

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15 янв 2020 в 07:40

пользуясь случаем, заранее передаю превед офисному планктону в 10-балльную пробку.

Фото пользователя
15 янв 2020 в 08:12

Пробки будут огонь)

Фото пользователя
15 янв 2020 в 08:49

Автоведроводители будут стоять в пробках... Ныть... Скулить и жаловаться... Доедать последний без соли... И во всем винить мэрию...