Ветер до 21 м/с: синоптики предупредили о сложной погоде в конце недели

В Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается сложная, но тёплая погода.
— Сейчас у нас активизировался перенос воздушных масс из районов Атлантики европейской части России в Западную Сибирь, поэтому мы ожидаем, что будет преобладание облачной погоды с осадками, снегопадами, метелями и порывистыми ветрами, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сегодня и завтра в Новосибирске будет ветрено — до 15–17 м/с, а 17 января ветер усилится до 21 м/с. Вместе с этим в город придёт волна тепла.
— Облачная погода, конечно, будет сопровождаться повышением температуры. Ночные температуры будут колебаться от 6–11 градусов мороза до –16 градусов, — добавил синоптик.
Дневные температуры 15 и 16 января будут в пределах 3–8 градусов мороза, а 17 января к Новосибирску подойдёт тёплый сектор волнового возмущения с Запада и температуры могут повыситься до 0–5 градусов мороза.
— Погода нас ждёт неустойчивая, сложная. Проблемы будут для коммунального и дорожного хозяйства, транспорта. В частности, сложности со снежными заносами, сосульками и так далее, — уточнил Ренад Ягудин.
Накануне синоптики дали прогноз погоды на 18 и 19 января — в ночь на Крещение мороз разгуляется до 14 градусов.