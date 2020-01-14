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Происшествия

«Держались за руки»: друзья погибших девочек рассказали о романтических отношениях между ними

Также у них были проблемы с учебой

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Тела девочек нашли во дворе дома, где жила одна из них

Тела девочек нашли во дворе дома, где жила одна из них

Появилась еще одна возможная причина суицида школьниц в Новосибирске — девочки, по словам знакомых, были в романтических отношениях, что вызывало недовольство со стороны родственников.

— Перед суицидом одна из них дала нескольким людям пароль от своей страницы в соцсети «ВКонтакте». Также у них были отношения друг с другом. Они совершили этот поступок, держась за руки. О их намерениях знали многие, но никто не мог предположить, что всё это серьезно. Школьницы жаловались на отношения в семье, непонимание и так далее. Родители знали про их нестандартные отношения. Это тоже оказывает давление. Но в основном проблемы были из-за учебы, — рассказала знакомая погибших девочек.

Следователи проводят проверку по факту гибели девочек. Их тела обнаружили накануне, 13 января, во дворе 17-этажного дома на улице Добролюбова, 162/1 в Новосибирске. В кармане у девочек нашли предсмертные записки, их содержание не раскрывается. Мы пообщались с соседями, друзьями и отцом одной из погибших.

В последние месяцы Новосибирск захлестнула череда трагедий с подростками. Вместе с психологом мы составили список из 6 признаков, которые помогут заподозрить депрессию и склонность к суициду у ребенка. Важно прочитать и другой текст — о том, почему подростки замыкаются, врут и хамят. Мы разобрали с экспертом 7 самых опасных ситуаций.

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КОММЕНТАРИИ (37)

Реконкиста
14 янв 2020 в 19:45

Пасти вонючие завалите тролли дешёвые.

пенсионерка
14 янв 2020 в 19:40

Романтические отношения между девочкам? Я все правильно поняла? Ужас какой. В Союзе такого не было.

Фото пользователя
14 янв 2020 в 19:40

Это ещё, что... Что за срамота...