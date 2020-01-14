«Держались за руки»: друзья погибших девочек рассказали о романтических отношениях между ними

Появилась еще одна возможная причина суицида школьниц в Новосибирске — девочки, по словам знакомых, были в романтических отношениях, что вызывало недовольство со стороны родственников.
— Перед суицидом одна из них дала нескольким людям пароль от своей страницы в соцсети «ВКонтакте». Также у них были отношения друг с другом. Они совершили этот поступок, держась за руки. О их намерениях знали многие, но никто не мог предположить, что всё это серьезно. Школьницы жаловались на отношения в семье, непонимание и так далее. Родители знали про их нестандартные отношения. Это тоже оказывает давление. Но в основном проблемы были из-за учебы, — рассказала знакомая погибших девочек.
Следователи проводят проверку по факту гибели девочек. Их тела обнаружили накануне, 13 января, во дворе 17-этажного дома на улице Добролюбова, 162/1 в Новосибирске. В кармане у девочек нашли предсмертные записки, их содержание не раскрывается. Мы пообщались с соседями, друзьями и отцом одной из погибших.
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