«Держались за руки»: друзья погибших девочек рассказали о романтических отношениях между ними

Появилась еще одна возможная причина суицида школьниц в Новосибирске — девочки, по словам знакомых, были в романтических отношениях, что вызывало недовольство со стороны родственников.



— Перед суицидом одна из них дала нескольким людям пароль от своей страницы в соцсети «ВКонтакте». Также у них были отношения друг с другом. Они совершили этот поступок, держась за руки. О их намерениях знали многие, но никто не мог предположить, что всё это серьезно. Школьницы жаловались на отношения в семье, непонимание и так далее. Родители знали про их нестандартные отношения. Это тоже оказывает давление. Но в основном проблемы были из-за учебы, — рассказала знакомая погибших девочек.