«О, вы работаете?». Как выживают контактные зоопарки после того, как их запретили (и что стало с животными)

Теперь в мини-зоопарках животным должны оборудовать укрытия, в которых они могли бы спрятаться от назойливых посетителей Фото: Густаво Зырянов

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь мини-зоопарки запрещено размещать в торговых центрах, а в каждом вольере должно быть укромное место, куда животное при желании может спрятаться от любопытных посетителей. Также зоопаркам запрещено называться контактными. По данным сайта 2ГИС, год назад в Новосибирске работали четыре контактных зоопарка. Но уже в декабре 2019 года в черте города осталось только два из них — «Лесное посольство» на Дуси Ковальчук и «Обитаемый остров» на Зорге. Корреспондент НГС Дмитрий Северов побывал в двух бывших контактных зоопарках и узнал, как изменилась их работа с этого года.

«Спрос снизился на 80 процентов» — Закон нас особо не коснулся, потому что в первую очередь закрывают контактные зоопарки, у которых прямая цель — это контакт с животными. А у нас первая цель — наглядная информационная площадка, то есть чтобы люди посмотрели, познакомились. В торговом центре мы не находимся, укрытия у наших животных есть, — заверяет и.о. директора зоопарка «Лесное посольство» Яна Новожилова.

В зоопарке «Лесное посольство» табличку на входе поменять ещё не успели Фото: Густаво Зырянов

Хотя раньше, признается руководитель «Лесного посольства», спросом пользовалось именно тактильное взаимодействие с животными, поэтому для зоопарка сейчас главное — выжить. По её примерным подсчётам, спрос уже упал на 80 процентов. Если спад посетителей продолжится, то руководство не сможет оплачивать аренду и будет вынуждено закрыть зоопарк.

— Мы, к сожалению, очень сильно потеряли своих посетителей. Люди думают, что мы закрылись. Посетители, конечно, идут, у нас не пусто, но каждый приходит и удивляется: «О, вы работаете?» — рассказывает Яна Новожилова.

Руководство «Лесного посольства» обещает до конца января сделать укрытия для всех животных Фото: Густаво Зырянов

Домики и места для укрытия в «Лесном посольстве» есть не у всех животных и птиц. Наиболее яркий пример — невысокий вольер для цыплят, из которого, протянув руку, понравившегося цыплёнка могут взять даже самые маленькие посетители. Уже подросшие птенцы иногда подпрыгивают и забираются на край ограждения. Иногда птицы таким образом спрыгивают на пол.



— Посетители ходят, смотрят на них. Ну, если они (цыплята. — Прим. ред.) выскакивают, мы их назад сюда... На данный момент только цыплята не защищены. Да, мы будем расширять вольер для них, также будем, наверное, делать крытый вольерчик, как у попугаев. Мы сейчас как раз над этим работаем, чтобы полностью соответствовать требованиям закона. Думаю, до конца января мы со всем управимся, — обещает руководитель зоопарка.

Цыплята ничем не защищены от посетителей и иногда падают с ограждения на пол Фото: Густаво Зырянов

— Мы и раньше следили за тем, чтобы посетители их не таскали, не мучили, не тискали, не швыряли. То есть покормили, погладили — и достаточно. Потому что даже без этого закона гуманным надо быть к животным, — говорит Яна Новожилова.

«Смысл тогда на них смотреть?» Мини-зоопарк «Обитаемый остров», который находится в Затулинском парке, работает в прежнем режиме. К моменту приезда корреспондента НГС на павильоне и на заборе было две вывески с разной информацией. На одной из них, расположенной на павильоне, написано: «Контактный зоопарк "Обитаемый остров"». На второй, которая висит на заборе, указано, что здесь расположена «городская ферма "Лап-ландия"».

Денег на новые вывески у руководства мини-зоопарка пока нет Фото: Густаво Зырянов

— Это просто вывеска. Мы заехали и за неимением средств ещё не убрали её. Это было еще в апреле прошлого года, здесь размещалась «Лап-ландия» — другой зоопарк. Раньше «Обитаемый остров» был на Северо-Чемском жилмассиве, у нас был цоколь 220 квадратов — больше и комфортнее, но цоколь. Теперь у нас есть и дворик, и павильон — это всё «Обитаемый остров», а я собственник этого зоопарка, — объясняет директор Наталья Дернова.

На вопрос, почему вывеска висит уже около года, директор отвечает, что она «никому не мешает», но тут же обещает, что уже завтра её снимут. А смена вывесок на самом павильоне действительно упирается в финансы. По словам Натальи Дерновой, зимой посетителей в зоопарке значительно меньше, чем летом, вырученные деньги проходят его сотрудникам через кассу Затулинского парка, — поэтому пока работники «сидят без денег».

На заборе сохранилась жёлтая вывеска предыдущего зоопарка Фото: Густаво Зырянов

Внутри павильона мини-зоопарка «Обитаемый остров» пока не у всех животных есть специальные домики. К примеру, кролики экзотической породы «Полтавское серебро» в свободном доступе — к ним можно протянуть руку с разных сторон вольера, но скрыться от человеческого внимания животным сейчас некуда.

Породистые кролики живут в тесном вольере без возможности спрятаться Фото: Густаво Зырянов

— Мы доработаем, поставим домики. В общем-то, мы никаких животных на руки и раньше не разрешали брать. Вот, например, это у нас цыплячий вольер. После того как похолодало, мы сюда посадили среднеазиатских черепашек, чтобы им тепло было. Они краснокнижные. Конечно, они не могут идти на контакт сами, но мы поставим вольер побольше, сделаем домик или площадку, чтобы они могли укрыться. Естественно, всем домики будут, они уже в работе, думаю, до выходных уже всё сделаем, — уверяет директор.

Черепашек могут потрогать даже дети, не говоря уже о взрослых Фото: Густаво Зырянов

Ближайшим летом, рассказывает руководитель мини-зоопарка, цыплят разместят в этом же вольере, где сейчас живут черепахи. На вопрос о том, каким образом будет ограничен тактильный контакт посетителей с птенцами, директор отвечает, что цыплят, наверное, придётся вовсе не заводить.

— Ну а куда я их (цыплят. — Прим. ред.), в клетку что ли посажу? Смысл тогда на них смотреть? У нас ни один цыплёнок не погиб, ни разу никто его не замучил, не позволяем мы этого делать. Цыплят можно и не заводить, хотя вот с маленькими детками подходят, цыплята пищат, ребятишки смотрят. Взаимодействие с животными зависит от родителей: если родитель следит и объясняет, как правильно, то все хорошо. Иногда родители в телефоне копаются, а дети бегают. Мы ходим и вместо родителей говорим, что нельзя, а что можно. А родители ещё могут возмутиться, что мы замечание ребёнку делаем. Хотя у нас в правилах на входе написано, что родители должны сопровождать своих детей.

В отличие от вольера, где временно разместили черепахах, в вольере для морских свинок в «Обитаемом острове» уже появился новый домик, в котором животные при желании могут спрятаться от внимания посетителей.

Так выглядит домик у морских свинок. Он большой и просторный Фото: Густаво Зырянов

— А эти кролики не декоративные. Их мы брать на руки не разрешаем, они опасные, задними лапами могут поцарапать. Большие особи кроликов начинают размножаться и, соответственно, вести себя по-другому, поэтому маленьких мы оставляем, а больших отправляем на ферму, — рассказывает Наталья Дернова.



У белых кроликов укрытия пока нет Фото: Густаво Зырянов