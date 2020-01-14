Плавание в новосибирском бассейне закончилось конфликтом — тренер ушла под воду вместе с ребёнком

В бассейне утверждают, что проверили запись занятия и тренер ничего не нарушил Фото: читательница НГС

В Новосибирске произошёл конфликт в детском бассейне «Петруша» — маму 1,5-годовалого мальчика не устроило, что тренер без предупреждения погрузил ребёнка под воду. Женщина также утверждает, что после плавания на теле малыша появилась сыпь. По её словам, она уже обратилась на горячую линию Роспотребнадзора и готовит обращение в прокуратуру и налоговую. В бассейне утверждают, что у них всё законно и есть запись занятия, которое прошло, по словам руководителя, как положено. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта.

Версия мамы 9 января Дарья (фамилию женщина попросила не указывать) повела своего 1,5-годовалого сына в бассейн «Петруша» на занятия в первый раз. — До этого ходили в другой бассейн. Стало тяжело возить, решили попробовать возле дома. Нареканий к чистоте нет. Нас тренер пригласила в бассейн. Когда тренер взяла ребёнка, начала заниматься с ним. Ребёнок ничего не мог сделать. Она начала как бы уже злиться немного, по её поведению мы увидели. Потом было два раза, когда она просто взяла ребёнка и за игрушкой вместе с ним начала окунаться. И мы просто были в шоке, — рассказала корреспонденту НГС Дарья. Она утверждает, что ребёнок очень сильно испугался таких манипуляций, а дома после бассейна она обнаружила обширную сыпь по всему телу малыша.

Дома после бассейна женщина обнаружила обширную сыпь по всему телу малыша Фото: читательница НГС Дарья

Дарья оставила отзыв на Flamp и в комментариях получила оскорбления. Не устроили женщину образование и квалификация специалистов бассейна. — Вернулись в наш бассейн, в который до этого ходили. Ребёнок просто кричит. Он боится в воду сейчас заходить, — добавила женщина.