Плавание в новосибирском бассейне закончилось конфликтом — тренер ушла под воду вместе с ребёнком

В Новосибирске произошёл конфликт в детском бассейне «Петруша» — маму 1,5-годовалого мальчика не устроило, что тренер без предупреждения погрузил ребёнка под воду.
Женщина также утверждает, что после плавания на теле малыша появилась сыпь. По её словам, она уже обратилась на горячую линию Роспотребнадзора и готовит обращение в прокуратуру и налоговую. В бассейне утверждают, что у них всё законно и есть запись занятия, которое прошло, по словам руководителя, как положено.
Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта.
Версия мамы
9 января Дарья (фамилию женщина попросила не указывать) повела своего 1,5-годовалого сына в бассейн «Петруша» на занятия в первый раз.
— До этого ходили в другой бассейн. Стало тяжело возить, решили попробовать возле дома. Нареканий к чистоте нет. Нас тренер пригласила в бассейн. Когда тренер взяла ребёнка, начала заниматься с ним. Ребёнок ничего не мог сделать. Она начала как бы уже злиться немного, по её поведению мы увидели. Потом было два раза, когда она просто взяла ребёнка и за игрушкой вместе с ним начала окунаться. И мы просто были в шоке, — рассказала корреспонденту НГС Дарья.
Она утверждает, что ребёнок очень сильно испугался таких манипуляций, а дома после бассейна она обнаружила обширную сыпь по всему телу малыша.
Дарья оставила отзыв на Flamp и в комментариях получила оскорбления. Не устроили женщину образование и квалификация специалистов бассейна.
— Вернулись в наш бассейн, в который до этого ходили. Ребёнок просто кричит. Он боится в воду сейчас заходить, — добавила женщина.
Она обратилась с жалобой на горячую линию Роспотребнадзора и готовит обращения в прокуратуру и налоговую, так как, по её словам, в организации не выдали чек за оказанную услугу.
Версия администрации
Руководитель бассейна, который представился Олегом, опровергает все обвинения в адрес учреждения и не знает, кто отвечал на отзыв клиентки на Flamp и оскорблял её.
— Обычная, стандартная ситуация в сфере услуг. Человек остался недоволен и теперь, я считаю, раздувает всё на пустом месте. У нас есть видеозапись этого занятия. У нас всё правильно, у нас всё хорошо. Я просмотрел эту видеозапись. Мы работаем спокойно — у нас нет никаких нарушений, — рассказал корреспонденту НГС руководитель бассейна Олег.
Сегодня НГС рассказывал о другом конфликте, связанном с водой и услугами. В Новосибирске мужчина отметил юбилей жены в сауне и на следующий день оказался у врача — у него диагностировали химический ожог глаз.