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«Это будет бойцовский вечер»: в память об известном спортивном журналисте объявлен турнир

Турнир чемпионов памяти Сергея Лукинского пройдёт в апреле

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Вход на турнир памяти Сергея Лукинского будет свободным

Вход на турнир памяти Сергея Лукинского будет свободным

В Новосибирске пройдёт турнир памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского. Об этом сообщил корреспонденту НГС его сын Николай Лукинский. Сергей Лукинский скончался 15 марта 2019 года из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, ему было всего 60 лет.

— Турнир называется «Чемпионы вызывают чемпионов». Это будет бойцовский вечер в формате профессиональных боёв — 10 поединков по 6 видам единоборств. Среди них ММА, любительский бокс, К-1, тайский бокс, кёкусинкай карате и боевое самбо. Уровень участников не ниже мастеров спорта — чемпиона России, Европы и мира. Ринг-аносером выступит заслуженный работник культуры Александр Загорский, — рассказал подробности Николай Лукинский. 

Турнир назначен на 17 и 18 апреля — вход в СК «Север» будет свободным. На соревнования уже приглашены новосибирские олимпийский чемпионы — Александр Карелин, Евгений Подгорный и другие.

Сергей Лукинский был самым известным новосибирским спортивным журналистом. Работал на ГТРК «Новосибирск» с января 1993 года. Был корреспондентом, автором многих спортивных программ, комментатором различных спортивных соревнований и продюсером телеканала.

Сергей Лукинский — лауреат премии имени Емельяна Ярославского, международного конкурса «Память огненных лет» и всероссийского конкурса Военно-патриотических спортивных программ. За пропаганду гуманистических ценностей спорта по итогам 2003 года награждён дипломом Олимпийского комитета России «Справедливая игра» — «Фэйр Плэй». Награждён правительственной наградой и медалью «За спасение погибавших» за серию репортажей из Чернобыля.

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КОММЕНТАРИИ (2)

пенсионерка
14 янв 2020 в 19:38

С удовольствием бы сходила на турнир. Будьте любезны подскажите стоимость билета? С пенсией 9 с копейками особо не разгуляешься.

пенсионерка
14 янв 2020 в 19:37

А кто это Лукинский? Я например знаю Павлова, который тренировал собак потому и возникло выражение собака Павлова. А я тренирую своих "собак", отвечать быстро и на каждый мой комментарий. Выслеживать мои комментарии.