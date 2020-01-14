«Это будет бойцовский вечер»: в память об известном спортивном журналисте объявлен турнир

В Новосибирске пройдёт турнир памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского. Об этом сообщил корреспонденту НГС его сын Николай Лукинский. Сергей Лукинский скончался 15 марта 2019 года из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, ему было всего 60 лет.
— Турнир называется «Чемпионы вызывают чемпионов». Это будет бойцовский вечер в формате профессиональных боёв — 10 поединков по 6 видам единоборств. Среди них ММА, любительский бокс, К-1, тайский бокс, кёкусинкай карате и боевое самбо. Уровень участников не ниже мастеров спорта — чемпиона России, Европы и мира. Ринг-аносером выступит заслуженный работник культуры Александр Загорский, — рассказал подробности Николай Лукинский.
Турнир назначен на 17 и 18 апреля — вход в СК «Север» будет свободным. На соревнования уже приглашены новосибирские олимпийский чемпионы — Александр Карелин, Евгений Подгорный и другие.
Сергей Лукинский был самым известным новосибирским спортивным журналистом. Работал на ГТРК «Новосибирск» с января 1993 года. Был корреспондентом, автором многих спортивных программ, комментатором различных спортивных соревнований и продюсером телеканала.
Сергей Лукинский — лауреат премии имени Емельяна Ярославского, международного конкурса «Память огненных лет» и всероссийского конкурса Военно-патриотических спортивных программ. За пропаганду гуманистических ценностей спорта по итогам 2003 года награждён дипломом Олимпийского комитета России «Справедливая игра» — «Фэйр Плэй». Награждён правительственной наградой и медалью «За спасение погибавших» за серию репортажей из Чернобыля.