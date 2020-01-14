«Это будет бойцовский вечер»: в память об известном спортивном журналисте объявлен турнир

В Новосибирске пройдёт турнир памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского. Об этом сообщил корреспонденту НГС его сын Николай Лукинский. Сергей Лукинский скончался 15 марта 2019 года из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, ему было всего 60 лет.



— Турнир называется «Чемпионы вызывают чемпионов». Это будет бойцовский вечер в формате профессиональных боёв — 10 поединков по 6 видам единоборств. Среди них ММА, любительский бокс, К-1, тайский бокс, кёкусинкай карате и боевое самбо. Уровень участников не ниже мастеров спорта — чемпиона России, Европы и мира. Ринг-аносером выступит заслуженный работник культуры Александр Загорский, — рассказал подробности Николай Лукинский.