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Криминал

Новосибирский таксист, насмерть задавивший пьяного пассажира, пытался обжаловать приговор

Его осудили за убийство в состоянии аффекта. Адвокат считает — это причинение смерти по неосторожности

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Адвокат таксиста, задавившего пьяного и буйного клиента, настаивает, что это была случайность и планирует писать кассационную жалобу в Верховный суд&nbsp;

Адвокат таксиста, задавившего пьяного и буйного клиента, настаивает, что это была случайность и планирует писать кассационную жалобу в Верховный суд 

Новосибирский областной суд отказал в кассационной жалобе таксисту Виталию Ч., который насмерть задавил пьяного клиента. Происшествие случилось летом 2016 года, когда двое нетрезвых мужчин ночью доехали на такси до дома, но вели себя агрессивно и оплачивать проезд не хотели

— Областной суд посчитал приговор законным. Моего подзащитного ранее признали виновным в совершении убийства в состоянии аффекта, освободили от наказания в связи с истечением срока давности и обязали выплатить моральную компенсацию родственникам погибшего в размере одного миллиона рублей. Но мы считаем, что это было неосторожное причинение смерти в результате ДТП. Мы говорим, что не было фронтального удара машиной, а если не было фронтального удара, то и не было убийства. Фронтальный удар однозначно оставил бы следы и на машине, и на потерпевшем. А эксперты говорят: нет этих следов… Областной суд также отказал в кассационной жалобе и потерпевшей стороне. Они хотели, чтобы статья была за убийство, — пояснил корреспонденту НГС адвокат таксиста Павел Быковский.

Адвокат Быковский планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд, чтобы оспорить решение Новосибирского областного суда.

Водитель такси Виталий Ч. в июле 2016 года пытался спастись от двух пьяных пассажиров, которые не хотели оплачивать проезд и полезли в драку, — одного из них он задавил. Версии о случайном наезде изначально придерживалось и следствие, но позднее, после показаний новых свидетелей, решило, что таксист задавил пассажира намеренно.

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драка с таксистомНовосибирский областной суд
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КОММЕНТАРИИ (2)

пенсионерка
14 янв 2020 в 23:25

Каждый имеет право на обжалование. И надо уважительно относиться к этому праву.

Фото пользователя
14 янв 2020 в 23:36

Задавливал людей всего 3 раза, из них раз по голове проехал, так себе зрелище