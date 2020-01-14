Новосибирский таксист, насмерть задавивший пьяного пассажира, пытался обжаловать приговор

Новосибирский областной суд отказал в кассационной жалобе таксисту Виталию Ч., который насмерть задавил пьяного клиента. Происшествие случилось летом 2016 года, когда двое нетрезвых мужчин ночью доехали на такси до дома, но вели себя агрессивно и оплачивать проезд не хотели.



— Областной суд посчитал приговор законным. Моего подзащитного ранее признали виновным в совершении убийства в состоянии аффекта, освободили от наказания в связи с истечением срока давности и обязали выплатить моральную компенсацию родственникам погибшего в размере одного миллиона рублей. Но мы считаем, что это было неосторожное причинение смерти в результате ДТП. Мы говорим, что не было фронтального удара машиной, а если не было фронтального удара, то и не было убийства. Фронтальный удар однозначно оставил бы следы и на машине, и на потерпевшем. А эксперты говорят: нет этих следов… Областной суд также отказал в кассационной жалобе и потерпевшей стороне. Они хотели, чтобы статья была за убийство, — пояснил корреспонденту НГС адвокат таксиста Павел Быковский.

