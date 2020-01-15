В Новосибирске за 11 млн продают минивэн с текилой, кофемашиной и PlayStation в салоне — показываем фото

В Новосибирске на продажу выставлен минивэн Mercedes-Benz V-класса 2018 года выпуска, подвергнутый глубокому тюнингу по индивидуальному проекту. В серийном автомобиле полностью переделан салон и установлено большое количество дополнительного оборудования.
— Под заказ полностью салон делали. Старый вытащили, сиденья убрали, вместо них поставили новые. Кожа, алькантара, дерево под лаком, — перечисляет продавец автомобиля.
Переделанный Mercedes-Benz V-класса получил обвес AMG, точку доступа Wi-Fi, приставку Apple TV, два холодильника, сейф, кофемашину, беспроводную зарядку для телефонов, розетку на 220 Вольт. Есть даже игровая приставка PlayStation с комплектом из двух джойстиков. В мини-баре — текила и набор рюмок.
По своему предназначению автомобиль является и рабочим кабинетом, и машиной для перевозки VIP-персон, руководителей, делегаций.
Минивэн оснащен 2,1-литровым 136-сильным дизелем и автоматической коробкой передач, привод задний. Стоимость автомобиля составляет
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