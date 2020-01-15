В Новосибирске за 11 млн продают минивэн с текилой, кофемашиной и PlayStation в салоне — показываем фото

В Новосибирске на продажу выставлен минивэн Mercedes-Benz V-класса 2018 года выпуска, подвергнутый глубокому тюнингу по индивидуальному проекту. В серийном автомобиле полностью переделан салон и установлено большое количество дополнительного оборудования.



— Под заказ полностью салон делали. Старый вытащили, сиденья убрали, вместо них поставили новые. Кожа, алькантара, дерево под лаком, — перечисляет продавец автомобиля.