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В Новосибирске за 11 млн продают минивэн с текилой, кофемашиной и PlayStation в салоне — показываем фото

В салоне Mercedes-Benz V-класса можно смотреть телевизор, играть и выпивать

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Автомобиль создан на основе серийного Mercedes-Benz V-класса

Автомобиль создан на основе серийного Mercedes-Benz V-класса

В Новосибирске на продажу выставлен минивэн Mercedes-Benz V-класса 2018 года выпуска, подвергнутый глубокому тюнингу по индивидуальному проекту. В серийном автомобиле полностью переделан салон и установлено большое количество дополнительного оборудования. 

— Под заказ полностью салон делали. Старый вытащили, сиденья убрали, вместо них поставили новые. Кожа, алькантара, дерево под лаком, — перечисляет продавец автомобиля. 

Так выглядит салон минивэна

Так выглядит салон минивэна

Переделанный Mercedes-Benz V-класса получил обвес AMG, точку доступа Wi-Fi, приставку Apple TV, два холодильника, сейф, кофемашину, беспроводную зарядку для телефонов, розетку на 220 Вольт. Есть даже игровая приставка PlayStation с комплектом из двух джойстиков. В мини-баре — текила и набор рюмок.

Мини-бар с текилой

Мини-бар с текилой

По своему предназначению автомобиль является и рабочим кабинетом, и машиной для перевозки VIP-персон, руководителей, делегаций. 

Минивэн оснащен 2,1-литровым 136-сильным дизелем и автоматической коробкой передач, привод задний. Стоимость автомобиля составляет 10 900 000 рублей. Увидеть тюнингованный Mercedes-Benz во всех подробностях можно тут

Ранее мы рассказывали об 11-летнем «Майбахе» с серебряными бокалами и зонтиком в комплекте, который продается за 5 миллионов рублей.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Mercedes-Benz V-КлассАвто с пробегомтюнинг
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КОММЕНТАРИИ (43)

Житель центра
15 янв 2020 в 08:18

10 миллионов рублей отправляем на биржу, получаем без всяких знаний минимум 8-10% годовых гарантировано на одних облигациях, даже без акций, это МИНИМУМ 10/12*0,0 = 66,7 тысяч в месяц, то есть 1 000 долларов за просто так. Уже можно не работать. А если немного рискнуть, то и 83 000 р/мес, то есть 1330 долларов в месяц, можно уже зимовать в Тае.

Вместо того, чтобы купить это ведрище, которое потом никому не продашь, и которое обесценится через пару лет на несколько миллионов.

Фото пользователя
15 янв 2020 в 08:12

Катафалк напоминает

Гость
15 янв 2020 в 08:35

Из серии- "Ищу дурней себя"