Уволена и точка. Суд отказался восстановить на работе учительницу, которая оттаскала первоклашку за ухо

Мама с сыном, которого учительница начальных классов оттаскала за ухо Фото: Ирина Дьякова

Новосибирский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу преподавателя начальных классов средней школы № 151 на решение Калининского районного суда. Учительница, уволенная по «волчьей» статье (она оттаскала за ухо первоклассника), требовала восстановить её на работе. — Они (учительница с юристом. — Прим. ред.) подавали апелляцию на решение районного суда: хотели, чтобы решение суда первой инстанции отменили, и всё бы вернулось назад. Но областной суд оставил решение в силе. Представитель областной прокуратуры сделал заключение, что действительно был установлен факт применения насилия к ребенку и процедура увольнения не была нарушена. Сегодня (14 января. — Прим. ред.) решение суда первой инстанции окончательно вступило в силу, — рассказал НГС юрист Константин Зиновьев, защищавший в суде интересы школы.



Сама учительница Елена Симакова и её адвокат, подававшие апелляцию на решение Калининского районного суда, на заседание облсуда не пришли. От комментариев женщина также отказалась: — Извините, я в этом конфликте больше не участвую, все вопросы к директору школы, до свидания.

Инцидент произошел весной 2019 года. Во время урока первоклассник Максим устроил потасовку с соседом по парте из-за игрушки. Учительница, чтобы остановить ссору, вывела мальчика за ухо из класса. В результате против преподавателя ополчилась вся школа.

Эту фотографию мама ребенка сделала сразу после инцидента. Справа — ухо Максима после того, как учительница вывела его из класса Фото: Ирина Дьякова