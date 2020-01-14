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Образование

Уволена и точка. Суд отказался восстановить на работе учительницу, которая оттаскала первоклашку за ухо

Ребенок устроил потасовку с соседом по парте из-за игрушки, и преподаватель за ухо вывела его из класса

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Мама с сыном, которого учительница начальных классов оттаскала за ухо

Мама с сыном, которого учительница начальных классов оттаскала за ухо

Новосибирский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу преподавателя начальных классов средней школы № 151 на решение Калининского районного суда. Учительница, уволенная по «волчьей» статье (она оттаскала за ухо первоклассника), требовала восстановить её на работе.

— Они (учительница с юристом. — Прим. ред.) подавали апелляцию на решение районного суда: хотели, чтобы решение суда первой инстанции отменили, и всё бы вернулось назад. Но областной суд оставил решение в силе. Представитель областной прокуратуры сделал заключение, что действительно был установлен факт применения насилия к ребенку и процедура увольнения не была нарушена. Сегодня (14 января. — Прим. ред.) решение суда первой инстанции окончательно вступило в силу, — рассказал НГС юрист Константин Зиновьев, защищавший в суде интересы школы.

Сама учительница Елена Симакова и её адвокат, подававшие апелляцию на решение Калининского районного суда, на заседание облсуда не пришли. От комментариев женщина также отказалась:

— Извините, я в этом конфликте больше не участвую, все вопросы к директору школы, до свидания.

Инцидент произошел весной 2019 года. Во время урока первоклассник Максим устроил потасовку с соседом по парте из-за игрушки. Учительница, чтобы остановить ссору, вывела мальчика за ухо из класса. В результате против преподавателя ополчилась вся школа.

Эту фотографию мама ребенка сделала сразу после инцидента.&nbsp;Справа — ухо Максима после того, как учительница вывела его из класса

Эту фотографию мама ребенка сделала сразу после инцидента. Справа — ухо Максима после того, как учительница вывела его из класса

Это не единственный школьный конфликт в Новосибирске, произошедший в 2019 году. НГС рассказывал историю про гиперактивного школьника, которого травят не только одноклассники, но и их родители. Взрослые даже устроили голосование в чате WhatsApp, чтобы избавиться от неугодного ученика. После этого читатели поделились, как над ними издевались в детстве: мы публиковали 10 историй сибиряков о школьной травле.

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скандал в школедети
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КОММЕНТАРИИ (64)

Машутка
14 янв 2020 в 15:26

Работать в школе за 20 тыс в таких условиях это по моему убеждению психологический суицид.

Гость
14 янв 2020 в 15:27

Какие неженки пошли. Из таких детей ничего хорошего не вырастит, пока яжематери будут лезть куда не надо.

Гость
14 янв 2020 в 15:28

Лучший воспитатель для нынешних детей, это ремень.
Многие обнаглели совершенно, пользуясь тем что мамашки и папашки, за своё чадо всем пасть порвут.
А маленькие хамы этим пользуются.