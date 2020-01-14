Уволена и точка. Суд отказался восстановить на работе учительницу, которая оттаскала первоклашку за ухо

Новосибирский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу преподавателя начальных классов средней школы
— Они (учительница с юристом. — Прим. ред.) подавали апелляцию на решение районного суда: хотели, чтобы решение суда первой инстанции отменили, и всё бы вернулось назад. Но областной суд оставил решение в силе. Представитель областной прокуратуры сделал заключение, что действительно был установлен факт применения насилия к ребенку и процедура увольнения не была нарушена. Сегодня (14 января. — Прим. ред.) решение суда первой инстанции окончательно вступило в силу, — рассказал НГС юрист Константин Зиновьев, защищавший в суде интересы школы.
Сама учительница Елена Симакова и её адвокат, подававшие апелляцию на решение Калининского районного суда, на заседание облсуда не пришли. От комментариев женщина также отказалась:
— Извините, я в этом конфликте больше не участвую, все вопросы к директору школы, до свидания.
Инцидент произошел весной 2019 года. Во время урока первоклассник Максим устроил потасовку с соседом по парте из-за игрушки. Учительница, чтобы остановить ссору, вывела мальчика за ухо из класса. В результате против преподавателя ополчилась вся школа.
Это не единственный школьный конфликт в Новосибирске, произошедший в 2019 году. НГС рассказывал историю про гиперактивного школьника, которого травят не только одноклассники, но и их родители. Взрослые даже устроили голосование в чате WhatsApp, чтобы избавиться от неугодного ученика. После этого читатели поделились, как над ними издевались в детстве: мы публиковали 10 историй сибиряков о школьной травле.