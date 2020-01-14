Заблудившегося под Новосибирском мужчину отыскали в лесу спустя 8 часов: помогло СМС

Сегодня, 14 января, Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России вместе с добровольцами «Лизы Алерт» нашли 62-летнего мужчину, который потерялся в районе села Новолуговое. Он провёл в лесу около 8 часов.
Пропавший сам позвонил в спасательную службу в 4:37. Нашли его в 12:14
Как рассказала корреспонденту НГС координатор поискового отряда «Лиза Алерт», бердские спасатели связались с волонтерами для совместных поисков.
— У нас есть координаторы направления «Лес» на связи, которые умеют определять местонахождение человека в природной среде. С заявкой работал наш координатор, позывной Инок. Ему удалось определить достоверно местонахождение человека. Координаты были переданы Бердскому поисковому отряду, спасатели на снегоходах выехали на место. Параллельно к выезду готовились наши добровольцы, — рассказала Яблонских.
Примерно через час после этого заблудившегося нашли. Спасателям удалось обнаружить мужчину с помощью специальной технологии. Волонтёр-координатор высылал из приложения на телефон потерявшегося СМС, на которое нужно было ответить. Это приложение помогло определить координаты телефона мужчины.
— Мы на снегоходе прибыли туда, подобрали его [пропавшего] и доставили в место, куда он попросил. Он находился около высоковольтной линии. Хорошо организовано, согласовано с ними сработали, и у нас получилось, — рассказал начальник Бердского отряда МЧС России Николай Ярманов.
Мужчина пропал сегодня ночью — примерно с 4 часов утра он находился в лесу.