Заблудившегося под Новосибирском мужчину отыскали в лесу спустя 8 часов: помогло СМС

Сегодня, 14 января, Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России вместе с добровольцами «Лизы Алерт» нашли 62-летнего мужчину, который потерялся в районе села Новолуговое. Он провёл в лесу около 8 часов.

Пропавший сам позвонил в спасательную службу в 4:37. Нашли его в 12:14

Как рассказала корреспонденту НГС координатор поискового отряда «Лиза Алерт», бердские спасатели связались с волонтерами для совместных поисков.

— У нас есть координаторы направления «Лес» на связи, которые умеют определять местонахождение человека в природной среде. С заявкой работал наш координатор, позывной Инок. Ему удалось определить достоверно местонахождение человека. Координаты были переданы Бердскому поисковому отряду, спасатели на снегоходах выехали на место. Параллельно к выезду готовились наши добровольцы, — рассказала Яблонских.