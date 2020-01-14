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Происшествия

Заблудившегося под Новосибирском мужчину отыскали в лесу спустя 8 часов: помогло СМС

Потерявшегося искали с 4 часов утра

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Спасатели скоординировались с добровольцами «Лизы Алерт»

Спасатели скоординировались с добровольцами «Лизы Алерт»

Сегодня, 14 января, Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России вместе с добровольцами «Лизы Алерт» нашли 62-летнего мужчину, который потерялся в районе села Новолуговое. Он провёл в лесу около 8 часов.

Пропавший сам позвонил в спасательную службу в 4:37. Нашли его в 12:14

Как рассказала корреспонденту НГС координатор поискового отряда «Лиза Алерт», бердские спасатели связались с волонтерами для совместных поисков. 

— У нас есть координаторы направления «Лес» на связи, которые умеют определять местонахождение человека в природной среде. С заявкой работал наш координатор, позывной Инок. Ему удалось определить достоверно местонахождение человека. Координаты были переданы Бердскому поисковому отряду, спасатели на снегоходах выехали на место. Параллельно к выезду готовились наши добровольцы, — рассказала Яблонских. 

Примерно через час после этого заблудившегося нашли. Спасателям удалось обнаружить мужчину с помощью специальной технологии. Волонтёр-координатор высылал из приложения на телефон потерявшегося СМС, на которое нужно было ответить. Это приложение помогло определить координаты телефона мужчины. 

— Мы на снегоходе прибыли туда, подобрали его [пропавшего] и доставили в место, куда он попросил. Он находился около высоковольтной линии. Хорошо организовано, согласовано с ними сработали, и у нас получилось, — рассказал начальник Бердского отряда МЧС России Николай Ярманов.

Мужчина пропал сегодня ночью — примерно с 4 часов утра он находился в лесу. 

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КОММЕНТАРИИ (18)

пенсионерка
14 янв 2020 в 14:46

Поздравляю мужчину. А я вот даже смс не умею писать. Как меня тогда найдут в случае чего?

пенсионерка
14 янв 2020 в 14:48

Название приложения?

Фото пользователя
14 янв 2020 в 15:06

Мужик был не возле ЛЭП, а на просеке под эту ЛЭП. Понимал, что так его видно сверху, и быстрее найдут.