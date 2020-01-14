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Город

В мэрии представили проект освещения Новосибирска. Он очень большой! Показываем самое яркое

На проект планируют потратить несколько миллиардов

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Улицу Орджоникидзе украсят осветительными установками «Цилиндр» — их также предлагают использовать на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, Октябрьской магистрали, улице Кирова и Станиславского

Улицу Орджоникидзе украсят осветительными установками «Цилиндр» — их также предлагают использовать на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, Октябрьской магистрали, улице Кирова и Станиславского

Сегодня, 14 января, в мэрии презентовали концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления Новосибирска. Публикуем мастер-план концепции — смотрим, как изменится Новосибирск.

Проект представил начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии — главный художник города Иван Фаткин. По словам Фаткина, для его создания проанализировали существующую ситуацию с освещением в городе, а также выделили список основных гостевых маршрутов города, которые украсят новым освещением.

На улице Восход установят «Полуцилиндры»&nbsp;

На улице Восход установят «Полуцилиндры» 

Одним из важнейших шагов к решению проблем с освещением в Новосибирске, по словам Фаткина, является замена наружного способа прокладки линий питания на подземный и урегулирование вопросов размещения рекламных конструкций. На этом акцентируют внимание в проекте освещения Октябрьского моста.

— В концепции предлагается исключить крупноформатные рекламные конструкции, мешающие восприятию уникальных панорамных видов, открывающихся с моста. Возможно, сохранить часть информационных рекламных носителей небольших размеров, — подчеркнул чиновник. 

Как отметил Фаткин, «полуцилиндры» будут использовать в узких пешеходных частях

Как отметил Фаткин, «полуцилиндры» будут использовать в узких пешеходных частях

Как указано в проекте мэрии, на первом этапе для реализации проекта потребуется около 3 миллиардов рублей на функциональное освещение (переустройство опор уличного освещения, опор освещения, связанных с контактной сетью, и переустройство в траншеи имеющихся воздушных линий электроснабжения); 580 миллионов рублей на праздничное освещение (устройства системы праздничной иллюминации); 1 миллиард рублей на архитектурно-художественное освещение и 130 миллионов рублей на ландшафтное. 

«Полуцилиндры» появятся также на улице Гоголя и Челюскинцев

«Полуцилиндры» появятся также на улице Гоголя и Челюскинцев

На втором этапе на функциональное освещение планируют потратить 615,5 миллиона рублей, а на праздничное 350 миллионов.

Ещё один вариант освещения — конструкция с линейными светильниками. По словам Фаткина, основные её преимущества — «незаметность» и возможность различных конфигураций&nbsp;

Ещё один вариант освещения — конструкция с линейными светильниками. По словам Фаткина, основные её преимущества — «незаметность» и возможность различных конфигураций 

На площади в качестве декоративной иллюминации предлагают установить проекционное оборудование&nbsp;<br><br>

На площади в качестве декоративной иллюминации предлагают установить проекционное оборудование 

Проекторы буду светить на землю

Проекторы буду светить на землю

Световые элементы будут висеть на столбах круглый год&nbsp;

Световые элементы будут висеть на столбах круглый год 

Для жилых зданий предлагается контурное освещение фасадов и выделение основных архитектурных деталей здания световыми элементами

Для жилых зданий предлагается контурное освещение фасадов и выделение основных архитектурных деталей здания световыми элементами

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, основная проблема в архитектурном освещении города сейчас&nbsp;— это бессистемность

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, основная проблема в архитектурном освещении города сейчас — это бессистемность

«Чтобы достичь образной выразительности, необходимо создать баланс, объединив все объекты общей линией. Должно быть выполнено архитектурно-художественное, ландшафтное и функциональное освещение, которые должны быть взаимосвязаны»,&nbsp;— объяснил Фаткин

«Чтобы достичь образной выразительности, необходимо создать баланс, объединив все объекты общей линией. Должно быть выполнено архитектурно-художественное, ландшафтное и функциональное освещение, которые должны быть взаимосвязаны», — объяснил Фаткин

На площади Ленина планируют установить акцентирующее&nbsp;освещение фасадов зданий<br><br>

На площади Ленина планируют установить акцентирующее освещение фасадов зданий

На архитектурно-художественное освещение планируют потратить&nbsp;более миллиарда рублей&nbsp;

На архитектурно-художественное освещение планируют потратить более миллиарда рублей 

Этой осенью в Новосибирске начала работать подсветка на метромосте.

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освещение
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КОММЕНТАРИИ (49)

Мэрия, начните с рекламы.
14 янв 2020 в 19:16

Вначале удалите всю рекламу с улиц, убожество. С таким информационным шумом. разноцветными фонариками не поможешь!!!Билборды, размером с дом, да поменьше...ужасссс

пенсионерка
14 янв 2020 в 19:13

Кто будет оплачивать проект? Уж не я ли со своих налогов?

Фото пользователя
14 янв 2020 в 19:20

Очень красивый и интересный проект. Городу очень пойдёт это преображение. Надеюсь, что всё будет реализовано, и в реальности будет также красиво.
Соглашусь с комментарием выше про то, что надо бы ещё убрать билборды с рекламой.