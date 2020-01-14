В мэрии представили проект освещения Новосибирска. Он очень большой! Показываем самое яркое

Улицу Орджоникидзе украсят осветительными установками «Цилиндр» — их также предлагают использовать на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, Октябрьской магистрали, улице Кирова и Станиславского Фото: пресс-центр мэрии

Сегодня, 14 января, в мэрии презентовали концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления Новосибирска. Публикуем мастер-план концепции — смотрим, как изменится Новосибирск. Проект представил начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии — главный художник города Иван Фаткин. По словам Фаткина, для его создания проанализировали существующую ситуацию с освещением в городе, а также выделили список основных гостевых маршрутов города, которые украсят новым освещением.

На улице Восход установят «Полуцилиндры» Фото: пресс-центр мэрии

Одним из важнейших шагов к решению проблем с освещением в Новосибирске, по словам Фаткина, является замена наружного способа прокладки линий питания на подземный и урегулирование вопросов размещения рекламных конструкций. На этом акцентируют внимание в проекте освещения Октябрьского моста. — В концепции предлагается исключить крупноформатные рекламные конструкции, мешающие восприятию уникальных панорамных видов, открывающихся с моста. Возможно, сохранить часть информационных рекламных носителей небольших размеров, — подчеркнул чиновник.



Как отметил Фаткин, «полуцилиндры» будут использовать в узких пешеходных частях Фото: пресс-центр мэрии

Как указано в проекте мэрии, на первом этапе для реализации проекта потребуется около 3 миллиардов рублей на функциональное освещение (переустройство опор уличного освещения, опор освещения, связанных с контактной сетью, и переустройство в траншеи имеющихся воздушных линий электроснабжения); 580 миллионов рублей на праздничное освещение (устройства системы праздничной иллюминации); 1 миллиард рублей на архитектурно-художественное освещение и 130 миллионов рублей на ландшафтное.

«Полуцилиндры» появятся также на улице Гоголя и Челюскинцев Фото: пресс-центр мэрии

На втором этапе на функциональное освещение планируют потратить 615,5 миллиона рублей, а на праздничное 350 миллионов.

Ещё один вариант освещения — конструкция с линейными светильниками. По словам Фаткина, основные её преимущества — «незаметность» и возможность различных конфигураций Фото: пресс-центр мэрии

На площади в качестве декоративной иллюминации предлагают установить проекционное оборудование



Фото: пресс-центр мэрии

Проекторы буду светить на землю Фото: пресс-центр мэрии

Световые элементы будут висеть на столбах круглый год Фото: пресс-центр мэрии

Для жилых зданий предлагается контурное освещение фасадов и выделение основных архитектурных деталей здания световыми элементами Фото: пресс-центр мэрии

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, основная проблема в архитектурном освещении города сейчас — это бессистемность Фото: пресс-центр мэрии

«Чтобы достичь образной выразительности, необходимо создать баланс, объединив все объекты общей линией. Должно быть выполнено архитектурно-художественное, ландшафтное и функциональное освещение, которые должны быть взаимосвязаны», — объяснил Фаткин Фото: пресс-центр мэрии

На площади Ленина планируют установить акцентирующее освещение фасадов зданий



Фото: пресс-центр мэрии

На архитектурно-художественное освещение планируют потратить более миллиарда рублей Фото: пресс-центр мэрии