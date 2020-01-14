В мэрии представили проект освещения Новосибирска. Он очень большой! Показываем самое яркое

Сегодня, 14 января, в мэрии презентовали концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления Новосибирска. Публикуем мастер-план концепции — смотрим, как изменится Новосибирск.
Проект представил начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии — главный художник города Иван Фаткин. По словам Фаткина, для его создания проанализировали существующую ситуацию с освещением в городе, а также выделили список основных гостевых маршрутов города, которые украсят новым освещением.
Одним из важнейших шагов к решению проблем с освещением в Новосибирске, по словам Фаткина, является замена наружного способа прокладки линий питания на подземный и урегулирование вопросов размещения рекламных конструкций. На этом акцентируют внимание в проекте освещения Октябрьского моста.
— В концепции предлагается исключить крупноформатные рекламные конструкции, мешающие восприятию уникальных панорамных видов, открывающихся с моста. Возможно, сохранить часть информационных рекламных носителей небольших размеров, — подчеркнул чиновник.
Как указано в проекте мэрии, на первом этапе для реализации проекта потребуется около 3 миллиардов рублей на функциональное освещение (переустройство опор уличного освещения, опор освещения, связанных с контактной сетью, и переустройство в траншеи имеющихся воздушных линий электроснабжения); 580 миллионов рублей на праздничное освещение (устройства системы праздничной иллюминации); 1 миллиард рублей на архитектурно-художественное освещение и 130 миллионов рублей на ландшафтное.
На втором этапе на функциональное освещение планируют потратить 615,5 миллиона рублей, а на праздничное 350 миллионов.
Этой осенью в Новосибирске начала работать подсветка на метромосте.