Отправили мороженое и гречку: экспорт новосибирских продуктов в Китай вырос за год в 1,5 раза

За прошедший год в 1,5 раза вырос экспорт продуктов из Новосибирской области в Китай.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, за 2019 год из Новосибирской области в КНР вывезено почти 142 тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 80,3 миллиона долларов.
Заместитель министра сельского хозяйства региона Светлана Невзорова отметила, что это составляет 155% к уровню 2018 года и около 40% от общего объема экспорта продукции АПК из Новосибирской области.
В Китай поставлялись мороженое, мука, гречиха, овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции.
Китайская Народная Республика — один из основных стратегических партнеров Новосибирской области. Она занимает первое место по экспорту и импорту: доля КНР во внешнеторговом обороте НСО составляет 30%.
У обычных новосибирцев большой популярностью пользуется китайская виртуальная торговая площадка AliExpress. Иногда из-за посылок происходят конфликты. 8 января 2020 года новосибирец решил отказаться от посылки с AliExpress — на почте ему пришлось вызвать полицию. Сотрудники «Почты России» объяснили, почему вызвали силовиков на конфликт.