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Экономика

Отправили мороженое и гречку: экспорт новосибирских продуктов в Китай вырос за год в 1,5 раза

В Китай уехали 142 000 тонн новосибирских продуктов

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В 2019 году к китайцам уехали в 1,5 раза больше продуктов агропрома Новосибирской области

В 2019 году к китайцам уехали в 1,5 раза больше продуктов агропрома Новосибирской области

За прошедший год в 1,5 раза вырос экспорт продуктов из Новосибирской области в Китай.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, за 2019 год из Новосибирской области в КНР вывезено почти 142 тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 80,3 миллиона долларов.

Заместитель министра сельского хозяйства региона Светлана Невзорова отметила, что это составляет 155% к уровню 2018 года и около 40% от общего объема экспорта продукции АПК из Новосибирской области. 

В Китай поставлялись мороженое, мука, гречиха, овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции.

Китайская Народная Республика — один из основных стратегических партнеров Новосибирской области. Она занимает первое место по экспорту и импорту: доля КНР во внешнеторговом обороте НСО составляет 30%.

У обычных новосибирцев большой популярностью пользуется китайская виртуальная торговая площадка AliExpress. Иногда из-за посылок происходят конфликты. 8 января 2020 года новосибирец решил отказаться от посылки с AliExpress — на почте ему пришлось вызвать полицию. Сотрудники «Почты России» объяснили, почему вызвали силовиков на конфликт.

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КОММЕНТАРИИ (14)

пенсионерка
14 янв 2020 в 13:00

Мороженое давно не покупаю - это роскошь в наше время. да и не делают сейчас вкусного и натурального такого как в Союзе.
Вот цена на гречку меня взволновала - очень дорого.
Хотя, известно, что каши очень полезны.
Теперь не знаю что купить - крупу (гречку) или лекарство от давления. Механическим тонометром сегодня мерила - повышенное оказалось.
Пенсии 9 с копейками на все не хватает. Прибавка так вообще смешная.

пенсионерка
14 янв 2020 в 13:02

Заказала на новый год Деду Морозу снижение цены на доширак. Должно сбыться.

Рябчикожуев
14 янв 2020 в 12:59

Сами не доедим, но вывезем!