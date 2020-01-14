Отправили мороженое и гречку: экспорт новосибирских продуктов в Китай вырос за год в 1,5 раза

В 2019 году к китайцам уехали в 1,5 раза больше продуктов агропрома Новосибирской области

За прошедший год в 1,5 раза вырос экспорт продуктов из Новосибирской области в Китай.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, за 2019 год из Новосибирской области в КНР вывезено почти 142 тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 80,3 миллиона долларов.

Заместитель министра сельского хозяйства региона Светлана Невзорова отметила, что это составляет 155% к уровню 2018 года и около 40% от общего объема экспорта продукции АПК из Новосибирской области.