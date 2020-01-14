Что грозит сотрудникам аквапарка из-за смерти захлебнувшегося подростка: рассказывает адвокат

Трагедия произошла днем, когда в аквапарке было много посетителей. Но то, что подросток ушел под воду, заметили не сразу Фото: Густаво Зырянов

В понедельник, 13 января, в реанимации скончался захлебнувшийся в новосибирском аквапарке 16-летний подросток из Кемерово. Еще на месте трагедии врачи диагностировали у мальчика клиническую смерть, но им удалось запустить сердце и дыхание. К сожалению, ребёнок не выжил, и теперь главным стал вопрос — кто ответит за случившееся? Корреспондент НГС узнала, какое наказание может грозить сотрудникам аквапарка, если в ходе расследования будет доказана их вина.

Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду — и сам выбраться на поверхность уже не смог. Корреспондент НГС побывала на месте инцидента и посмотрела, как выглядит злополучная лавочка, ставшая ловушкой для подростка. Это видео стоит посмотреть всем.

По какой статье заведено уголовное дело? На следующий день после трагедии следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей». Смерть мальчика сейчас серьёзно повлияла на ход расследования. — Смерть несовершеннолетнего повлияла на квалификацию уголовного дела, и оно сейчас расследуется по более тяжкому преступлению, — рассказали НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Часть первая статьи стала частью 2 пунктом «в» — «те же деяния, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Вместе с этим ужесточилось и возможное наказание. Кого могут наказать за смерть подростка? — Субъектом данного вида преступлений является руководитель предприятия и иное лицо, ответственное за оказание данной услуги, если оно установлено. Что касается ответственности — она остаётся на усмотрение суда. Это может быть штраф от 100 до 500 тысяч рублей, удержание из заработной платы до 3 лет, могут быть принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до 6 лет со штрафом или без него, — рассказал корреспонденту НГС адвокат Дмитрий Смышляев.

По словам специалиста, пока сложно говорить о вине аквапарка. — Следователи будут выяснять, подлежит ли данная услуга обязательной сертификациии, были ли получены все необходимые документы, есть ли специально установленные правила. Нужно смотреть, что за расписку дают гости и насколько она соответствует закону. У нас хоть и свобода договора, в любом случае он должен соответствовать закону. Важно, доносились ли доступным образом специальные правила безопасного потребления данной услуги. Всё это в совокупности будут проверять, в том числе и скамейку на соответствие нормам и ГОСТам. Если все вышеперечисленные условия окажутся соблюдены — то, скорее всего, состава преступления не будет и дело прекратят, — предположил адвокат. Могут ли родные отсудить моральную компенсацию? Помимо уголовного преступления существует и гражданско-правовая ответственность. — Есть понятие как компенсация или возмещение за причинённый вред. В данном случае погибший подросток — несовершеннолетний, и его вина не будет учитываться, и обязательные платежи, такие как, например, затраты на погребение, предприятие обязано будет выплатить. Также нужно определить, относится ли данное развлечение к источнику повышенной опасности. Если по каким-то критериям оно будет отнесено к этой категории, тогда предприятию придется компенсировать полностью вред независимо от своей вины. О сумме также говорить преждевременно, — добавил адвокат Дмитрий Смышляев.