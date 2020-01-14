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«Почта России» объяснила, что делать, если посылка «похудела» в пути

В таких случаях нужно провести осмотр в присутствии сотрудника почты

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Чёрный скотч, которым посылка была изначально перемотана, оказался разрезан. В коробке были конфеты

Чёрный скотч, которым посылка была изначально перемотана, оказался разрезан. В коробке были конфеты

«Почта России» объяснила, что делать, если посылка «похудела» в пути. Такая ситуация произошла с новосибирцем Константином Кошкиным: друзья из Германии отправили ему посылку весом 10 килограммов, а в итоге её вес оказался чуть больше 6 — она «похудела» на 4 килограмма. К ней прилагался акт о разнице в весе, составленный в Брянске.

В пресс-службе УФПС Новосибирской области АО «Почта России» сообщили, что в Брянске находится место международного почтового обмена (ММПО), через которое в Россию поступают отправления из Европы.

— Приложенный к посылке акт свидетельствует о том, что при поступлении посылки на таможенный контроль на границе Российской Федерации было выявлено расхождение в весе.

Если клиент сталкивается с ситуацией, когда его посылка пришла с расхождением в весе, то он должен в присутствии сотрудника почты при получении отправления в отделении связи провести осмотр — на его основании составляется акт в трёх экземплярах. 

— Это служит основанием для начала ведомственной проверки. Если вина почтового оператора будет установлена, то клиенту оплатят стоимость предметов или вещей, указанную в объявленной ценности, и возместят расходы за пересылку отправления. В случае, если ценность содержимого не была указана, то возмещению подлежат только расходы за пересылку. При этом заявить о праве на получение выплат может только отправитель, а не получатель. Добавим, что обращения от клиента по данному факту в УФПС Новосибирской области не поступало, — сообщили в пресс-службе «Почты России».

В июне 2017 года житель Новосибирска получил по почте кусок пластилина вместо смартфона, который он купил в интернет-магазине AliExpress. 

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«Почта России»посылкаотправленияГермания2-ая Брянская
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КОММЕНТАРИИ (17)

пенсионерка
14 янв 2020 в 12:02

Откуда у людей деньги на посылку? Я сейчас зашла на сайт почты и в шоке от цен. С моей пенсией 9 с копейками даже посылку не на что отправить, хотя добра разного много накопилось, одних фотографий сколько, родственники просят им прислать.

пенсионерка
14 янв 2020 в 12:01

На почте все нормально, регулярно письма пишу и отправляю. Если из другой страны посылка, то пусть в почту другой страны и обращаются. Там виновники.

14 янв 2020 в 12:05

А что делать когда посылка пришла по другому адресу почта не сказала? ездил недавно получать свою посылку в другой город. при том что адрес был указан правильный