В пресс-службе УФПС Новосибирской области АО «Почта России» сообщили, что в Брянске находится место международного почтового обмена (ММПО), через которое в Россию поступают отправления из Европы.

«Почта России» объяснила, что делать, если посылка «похудела» в пути. Такая ситуация произошла с новосибирцем Константином Кошкиным: друзья из Германии отправили ему посылку весом 10 килограммов, а в итоге её вес оказался чуть больше 6 — она «похудела» на 4 килограмма. К ней прилагался акт о разнице в весе, составленный в Брянске.

— Приложенный к посылке акт свидетельствует о том, что при поступлении посылки на таможенный контроль на границе Российской Федерации было выявлено расхождение в весе.

Если клиент сталкивается с ситуацией, когда его посылка пришла с расхождением в весе, то он должен в присутствии сотрудника почты при получении отправления в отделении связи провести осмотр — на его основании составляется акт в трёх экземплярах.

— Это служит основанием для начала ведомственной проверки. Если вина почтового оператора будет установлена, то клиенту оплатят стоимость предметов или вещей, указанную в объявленной ценности, и возместят расходы за пересылку отправления. В случае, если ценность содержимого не была указана, то возмещению подлежат только расходы за пересылку. При этом заявить о праве на получение выплат может только отправитель, а не получатель. Добавим, что обращения от клиента по данному факту в УФПС Новосибирской области не поступало, — сообщили в пресс-службе «Почты России».

В июне 2017 года житель Новосибирска получил по почте кусок пластилина вместо смартфона, который он купил в интернет-магазине AliExpress.