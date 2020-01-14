14 января вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 60.95
eur 67.82
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 60.95
eur 67.82

Все новости

Все новости
Город

«Зовут Софья, скиньте по группам»: по WhatsApp пошла рассылка о найденной маленькой девочке

В полиции рассказали, что это очередной фейк

393
5 Обсудить

Поделиться

Новосибирцы пересылают фотографию девочки с просьбой делать репосты и распространять информацию дальше

Новосибирцы пересылают фотографию девочки с просьбой делать репосты и распространять информацию дальше

В Новосибирске в родительских чатах WhatsApp пошла рассылка о найденной маленькой девочке — новосибирцы пересылают фотографию девочки с просьбой делать репосты и распространять информацию дальше.

— Нашли девочку на Карла Маркса, 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может кто знает! — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что данная информация — очередной фейк.

— Эта информация не соответствует действительности. Аналогичная информация распространялась в других городах, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В декабре прошлого года новосибирцы начали пересылать друг другу аудиосообщение, в котором говорится о 2 килограммах китайских наркотиков, которые были якобы найдены в школе в Тогучине — это информация также оказалась фейком.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

массовая рассылка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
14 янв 2020 в 10:51

Цель рассылки и репостов данного сообщения мне поясните пожалуйста?

Фото пользователя
14 янв 2020 в 10:51

офисным бездельникам скучно.

14 янв 2020 в 10:52

Перепись дурачков, очередная.