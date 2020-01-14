«Зовут Софья, скиньте по группам»: по WhatsApp пошла рассылка о найденной маленькой девочке

В Новосибирске в родительских чатах WhatsApp пошла рассылка о найденной маленькой девочке — новосибирцы пересылают фотографию девочки с просьбой делать репосты и распространять информацию дальше.
— Нашли девочку на Карла Маркса, 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может кто знает! — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что данная информация — очередной фейк.
— Эта информация не соответствует действительности. Аналогичная информация распространялась в других городах, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В декабре прошлого года новосибирцы начали пересылать друг другу аудиосообщение, в котором говорится о 2 килограммах китайских наркотиков, которые были якобы найдены в школе в Тогучине — это информация также оказалась фейком.