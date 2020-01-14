«Летом на море собиралась»: отец покончившей с собой школьницы — о том, что предшествовало трагедии

Одна из погибших девочек жила в этом доме Фото: Густаво Зырянов

Следователи продолжают проводить проверку по факту гибели двух школьниц. Их тела обнаружили накануне, 13 января, во дворе 17-этажного дома на улице Добролюбова, 162/1 в Новосибирске. В кармане у девочек нашли предсмертные записки, их содержание не раскрывается. Родственники и друзья тем временем теряются в догадках, что могло стать причиной трагедии. Мы пообщались с соседями, друзьями и отцом одной из погибших девочек. Вот что они рассказывают. «Она говорила, что у неё проблемы» Погибших девочек, по словам жителей многоэтажки, первыми нашли их подружки. Школьницы предупредили своих друзей по WhatsApp, что планируют покончить жизнь самоубийством.

— Она (одна из девочек. — Прим. ред.) назвала несколько проблем. Насколько я понял, по её словам, она стояла на учёте в отделении полиции и в этот день её искали. И у неё частично были психологические проблемы. С самого начала — как только она сказала «всё, давай, пока, хорошо пообщались», я сразу начал спрашивать, почему всё так сейчас происходит. Она говорила, что у неё проблемы, и она хочет сейчас сдохнуть. Я пытался её отговорить. Говорил, что проблемы можно решить, что суицид — это не выход, — рассказывает знакомый одной из девочек.

Полиция работала на месте происшествия до позднего вечера Фото: Густаво Зырянов

Проблемы, предположительно, были также и в семье. — По ее словам, ей говорили, что она бесполезная. Я предлагал перевести на карту деньги, чтобы она смогла уехать. Ну если всё настолько плохо, то зачем ребенку оставаться в такой семье? — объясняет знакомый девочки.

Подруги в день трагедии также пытались остановить их. — Они по ватсапу написали: «Мы покончим жизнь [самоубийством]». Подружки прибежали сюда, стучались к ним в двери. Никто не открыл. «Мы буквально пять минут их не захватили», — пересказала разговор с подростками жительница дома.

В кармане куртки одной из девочек нашли записки Фото: Густаво Зырянов

«Летом на море собиралась»

С редакцией НГС также связался отец одной из девочек. Он рассказал, что его дочь жила с бабушкой в доме, рядом с которым всё и случилось. Подруга в тот день пришла к ней в гости: — Всё было хорошо. Шла со школы, позвонила бабушке, что идёт домой. Дома покушала. Приехала подружка. И всё. Мужчина добавил, что в поведении дочки не было ничего странного — никаких признаков, что что-то не так. Она была немного грустной, но строила планы на будущее. — У неё всё было хорошо. Летом на море собиралась. Новая подруга только настораживала. Летом познакомились. Странная, на мальчика похожа по внешнему виду, — вспоминает отец девочки.

Что говорят в Следственном комитете На месте трагедии вчера до позднего вечера работала следственная группа, в том числе полицейские. На момент выхода публикации уголовное дело возбуждено не было. — По факту гибели двух несовершеннолетних организована уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.