Сибирячке под видом работы курьера предложили продавать «лечебные» камни в поликлинике

На такую вакансию откликнулась Марина Пак. Она предполагала, что ей нужно будет доставлять уже оплаченный клиентом товар Фото: Марина Пак

Жительница Новосибирска Марина Пак откликнулась на вакансию курьера интернет-магазина, продающего украшения. При трудоустройстве, утверждает девушка, ей сообщили, что вместо доставки нужно будет заниматься распространением. А в первый рабочий день ей предложили пойти в городскую клиническую поликлинику № 1 на Серебренниковской, 42 и предлагать пациентам приобрести украшения под видом целебных.

— Мне сказали, что нужно будет консультировать — я подумала, может, людям сложно приехать или через интернет объяснить. Приезжаю в понедельник, мне говорят: вот ваш наставник. Там было две женщины: одна — наставник, вторая — продавец. И мы пошли не интернет-заказы раздавать, а в поликлинику. Зашли туда, они что-то спросили в регистратуре, и наставница говорит: «Пройдешь посмотришь, как продавец работает». Они сразу про магические свойства начали говорить, про целительные, какие там знаки зодиака... — рассказывает Марина Пак свою версию.



По словам сибирячки, после этого она сразу ушла из поликлиники. Представители магазина с ней после этого не связывались. Как работодатель объясняет это?

В интернет-магазине отрицают наличие распространителей.

— Нет, это неправда. Тем более, под видом лечебных камней. У нас клиенты есть везде, потому что мы по домам заказы не разносим, только по организациям. Это могут быть и поликлиники, и суды. Это именно доставка, — комментирует представитель магазина. И признается, что иногда они устраивают презентации нового товара в организациях, но только по предварительному согласованию.

Есть ли тут нарушения? Адвокат Ирина Гребнева говорит, что попытка выдать ювелирные украшения за целебные квалифицируется как мошенничество — за подобное попасть под суд могут как работодатель, так и рядовые распространители. — Это незаконно. Не по целебным камням, а по пищевым добавкам уже было несколько дел. И были истории, когда людей, которые устраиваются в колл-центры, привлекали к уголовной ответственности. Лучше сразу бежать из подобных организаций, — рекомендует адвокат.

Ситуации, когда вместо указанной вакансии соискателю уже на этапе собеседования предлагают другую работу, по словам адвоката, распространены. И в этом случае работодателя нельзя привлечь к ответственности. — Это распространенная тема, и никто никого не может привлечь. Обычные схемы для многоуровневого маркетинга, — объясняет Ирина Гребнева. В полиции и управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на данный магазин жалоб и заявлений не поступало. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в организации не проводили плановых или внеплановых проверок. В отзывах — то же самое Средняя оценка этого интернет-магазина на Flamp — 3,3. У организации 11 отзывов, 5 из которых негативные. Там также упоминается о вакансии курьера, который на деле является распространителем:. — Предложение о работе курьером, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Обыкновенный распространитель (причем на собеседовании об этом ни слова). Зарплата 30% от проданного самим собой же товара, это как раз те 1200, которые они обещают якобы за работу курьера (план на день 4000 рублей). А бесплатная доставка по максимуму 5 заказов — это дополнение, чтобы с чистой совестью писать, что требуется курьер. Жаль потерянного времени на собеседование и на второй день, якобы для ознакомления с оформлением документов, — пишет пользователь под ником kko1975 (орфография и пунктуация автора сохранены).

В отзывах на Flamp люди пишут, что сотрудники магазина мешают работать Фото: flamp.ru

Фото: flamp.ru

Фото: flamp.ru

Фото: flamp.ru