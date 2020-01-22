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Работа

Сибирячке под видом работы курьера предложили продавать «лечебные» камни в поликлинике

Рассказываем, чем это опасно и почему нужно уходить из таких компаний

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На такую вакансию откликнулась Марина Пак. Она предполагала, что ей нужно будет доставлять уже оплаченный клиентом товар

На такую вакансию откликнулась Марина Пак. Она предполагала, что ей нужно будет доставлять уже оплаченный клиентом товар

Жительница Новосибирска Марина Пак откликнулась на вакансию курьера интернет-магазина, продающего украшения. При трудоустройстве, утверждает девушка, ей сообщили, что вместо доставки нужно будет заниматься распространением. А в первый рабочий день ей предложили пойти в городскую клиническую поликлинику № 1 на Серебренниковской, 42 и предлагать пациентам приобрести украшения под видом целебных. 

— Мне сказали, что нужно будет консультировать — я подумала, может, людям сложно приехать или через интернет объяснить. Приезжаю в понедельник, мне говорят: вот ваш наставник. Там было две женщины: одна — наставник, вторая — продавец. И мы пошли не интернет-заказы раздавать, а в поликлинику. Зашли туда, они что-то спросили в регистратуре, и наставница говорит: «Пройдешь посмотришь, как продавец работает». Они сразу про магические свойства начали говорить, про целительные, какие там знаки зодиака... — рассказывает Марина Пак свою версию.

По словам сибирячки, после этого она сразу ушла из поликлиники. Представители магазина с ней после этого не связывались.

Как работодатель объясняет это?

В интернет-магазине отрицают наличие распространителей.

— Нет, это неправда. Тем более, под видом лечебных камней. У нас клиенты есть везде, потому что мы по домам заказы не разносим, только по организациям. Это могут быть и поликлиники, и суды. Это именно доставка, — комментирует представитель магазина. И признается, что иногда они устраивают презентации нового товара в организациях, но только по предварительному согласованию. 

Есть ли тут нарушения?

Адвокат Ирина Гребнева говорит, что попытка выдать ювелирные украшения за целебные квалифицируется как мошенничество — за подобное попасть под суд могут как работодатель, так и рядовые распространители.

— Это незаконно. Не по целебным камням, а по пищевым добавкам уже было несколько дел. И были истории, когда людей, которые устраиваются в колл-центры, привлекали к уголовной ответственности. Лучше сразу бежать из подобных организаций, — рекомендует адвокат.

Ситуации, когда вместо указанной вакансии соискателю уже на этапе собеседования предлагают другую работу, по словам адвоката, распространены. И в этом случае работодателя нельзя привлечь к ответственности.

— Это распространенная тема, и никто никого не может привлечь. Обычные схемы для многоуровневого маркетинга, — объясняет Ирина Гребнева.

В полиции и управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на данный магазин жалоб и заявлений не поступало. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в организации не проводили плановых или внеплановых проверок.

В отзывах — то же самое

Средняя оценка этого интернет-магазина на Flamp — 3,3. У организации 11 отзывов, 5 из которых негативные. Там также упоминается о вакансии курьера, который на деле является распространителем:.

— Предложение о работе курьером, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Обыкновенный распространитель (причем на собеседовании об этом ни слова). Зарплата 30% от проданного самим собой же товара, это как раз те 1200, которые они обещают якобы за работу курьера (план на день 4000 рублей). А бесплатная доставка по максимуму 5 заказов — это дополнение, чтобы с чистой совестью писать, что требуется курьер. Жаль потерянного времени на собеседование и на второй день, якобы для ознакомления с оформлением документов, — пишет пользователь под ником kko1975 (орфография и пунктуация автора сохранены).

В отзывах на&nbsp;Flamp люди пишут, что сотрудники магазина мешают работать

В отзывах на Flamp люди пишут, что сотрудники магазина мешают работать

Недавно жительница Новосибирска столкнулась с другим распространенным видом мошенничества: аферисты взломали её аккаунт и создали пост о том, что её полуторогодовалая дочь попала в ДТП. На призывы собрать деньги на лечение девочки откликнулись несколько подписчиков.

Сталкивались ли вы с мошенничеством при трудоустройстве? У вас есть интересная история? Расскажите об этом НГС по WhatsApp на номер 8 982 781–74–07.

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мошенничествообманраспространение
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КОММЕНТАРИИ (12)

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22 янв 2020 в 14:50

Ахха-ха-ха-ха!😂😂😂
За 20000-35000 рублей в день ещё кто-то работает?
Или это расценка за час? - Тогда ещё можно подумать))

22 янв 2020 в 14:57

Вот почему к нам в офис никто с подобным не заходит?..

22 янв 2020 в 14:56

найдите нормальную работу - ее полно... а скоко Полей не вспахано....