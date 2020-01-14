«На улице стоял промывал глаза»: новосибирец получил химический ожог после купания в сауне

12 января в Новосибирске мужчина отметил юбилей жены в сауне и на следующий день оказался у врача — у него диагностировали химический ожог глаз. Праздник компания из десяти человек отмечала в культурно-оздоровительном клубе-отеле «Золотой лев».
— Раньше были в этой сауне год назад или несколько лет назад — нормально. В проверенную сауну пошли, юбилей, 30 лет, компания нас собралась. Вода чистая в бассейне, всё хорошо, стол там накрыли. Потом, когда первый раз окунулись, сразу стало понятно — глаза защипало ужасно. Думаю, ладно, понятно, что хлорка. Везде в саунах хлорку добавляют. Подумали, ничего страшного. Просто потом, когда в бассейн ныряли, глаза просто закрывали и значения особого этому не придали, — рассказал о походе в сауну корреспонденту НГС Евгений Новиков.
День рождения его жены отмечали десять человек, и каждый, по словам мужчины, почувствовал неприятные ощущения в глазах.
— Потом уже часа через четыре ребята, кто с нами был в компании, такое ощущение, со дна как подняли то ли пары хлорки, то ли что, мы прям закашливаться начали. Администратору сказали: «Почему хлорки так много у вас?». Он что-то рассказал, что вот здесь всё в норме, объяснил, — добавил сибиряк.
Евгению по пути домой после посещения сауны стало намного хуже.
— У меня начали глаза слезиться. Такое ощущение, что стекла в глаза насыпано. На улице купили воды обычной, я на улице стоял промывал глаза, потому что даже открыть глаза не мог. Вчера (12 января. — Прим. ред.) не стали никуда обращаться. Утром просыпаюсь, ничего не изменилось. Поехал в поликлинику к окулисту — химический ожог первой степени, — утверждает Евгений Новиков.
Врач выписал мужчине больничный на неделю и список лекарств (копии назначения врача имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). По его словам, в разной степени проблемы с глазами появились у всех гостей юбилея. Обращаться с жалобами Новиков не планирует — он хотел только предупредить других гостей аккуратно купаться в сауне.
Представитель культурно-оздоровительном клуба-отеля «Золотой лев», которая представилась Евгенией, рассказала корреспонденту НГС, что узнала о ситуации только вчера и посетитель, по её словам, с жалобами сам не обращался.
— От него обратную связь вообще по поводу его отзыва мы получили только вчера. Указал, в какое время он и когда был, и после него были гости, с которыми проблем вообще никаких не было. У нас ежедневно проходит проверка бассейна. И замер хлора и pH ежедневно осуществляется. У нас вся химия сертифицирована. Мы её покупаем в одном из известнейших оптовых магазинов Новосибирска, всё с печатями. У нас проходила проверка Санэпидемстанции. Мы прошли все показатели. Проверка была не так давно, несколько месяцев назад, — утверждают в учреждении.
Сейчас, по словам представителя компании, они пытаются разобраться в ситуации, а бассейн уже проверили и не нашли каких-либо дефектов.
В середине ноября в Новосибирске пенсионер отсудил у стоматологии более 700 тысяч рублей — за два года лечения он остался без зубов. Мужчине удалось также доказать, что его медицинская карточка была подделана, после чего он обратился за помощью в Следственный комитет. Директор стоматологии все обвинения отрицает и считает, что лечение было выполнено как положено.