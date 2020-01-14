«На улице стоял промывал глаза»: новосибирец получил химический ожог после купания в сауне

Праздник компания из десяти человек отмечала в культурно-оздоровительном клубе-отеле «Золотой лев» Фото: Елена Устинова, 2ГИС

12 января в Новосибирске мужчина отметил юбилей жены в сауне и на следующий день оказался у врача — у него диагностировали химический ожог глаз. Праздник компания из десяти человек отмечала в культурно-оздоровительном клубе-отеле «Золотой лев». — Раньше были в этой сауне год назад или несколько лет назад — нормально. В проверенную сауну пошли, юбилей, 30 лет, компания нас собралась. Вода чистая в бассейне, всё хорошо, стол там накрыли. Потом, когда первый раз окунулись, сразу стало понятно — глаза защипало ужасно. Думаю, ладно, понятно, что хлорка. Везде в саунах хлорку добавляют. Подумали, ничего страшного. Просто потом, когда в бассейн ныряли, глаза просто закрывали и значения особого этому не придали, — рассказал о походе в сауну корреспонденту НГС Евгений Новиков.

День рождения его жены отмечали десять человек, и каждый, по словам мужчины, почувствовал неприятные ощущения в глазах. — Потом уже часа через четыре ребята, кто с нами был в компании, такое ощущение, со дна как подняли то ли пары хлорки, то ли что, мы прям закашливаться начали. Администратору сказали: «Почему хлорки так много у вас?». Он что-то рассказал, что вот здесь всё в норме, объяснил, — добавил сибиряк. Евгению по пути домой после посещения сауны стало намного хуже. — У меня начали глаза слезиться. Такое ощущение, что стекла в глаза насыпано. На улице купили воды обычной, я на улице стоял промывал глаза, потому что даже открыть глаза не мог. Вчера (12 января. — Прим. ред.) не стали никуда обращаться. Утром просыпаюсь, ничего не изменилось. Поехал в поликлинику к окулисту — химический ожог первой степени, — утверждает Евгений Новиков. Врач выписал мужчине больничный на неделю и список лекарств (копии назначения врача имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.). По его словам, в разной степени проблемы с глазами появились у всех гостей юбилея. Обращаться с жалобами Новиков не планирует — он хотел только предупредить других гостей аккуратно купаться в сауне.