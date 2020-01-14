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Происшествия

Из-за лобового столкновения двух иномарок в Ленинском районе собралась сильная пробка

Водителям приходится объезжать столкнувшиеся машины

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Машины столкнулись рано утром

Машины столкнулись рано утром

Утром 14 января в Ленинском районе Новосибирска на 2-й Станционной улице столкнулись Toyota FunCargo и Mitsubishi Colt. 

В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что заявок об аварии не поступало, однако на место отправили экипаж. 

Столкнувшиеся машины образовали затор на дороге — водителям приходится их объезжать.

Вы стали свидетелем этого ДТП? Вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся? Присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 

По данным 2ГИС, движение на участке дороги сильно затруднено

По данным 2ГИС, движение на участке дороги сильно затруднено

Вчера ночью на Красном проспекте столкнулись три автомобиля, в итоге в аварии различные травмы получили три человека.

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дтппробка
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КОММЕНТАРИИ (5)

14 янв 2020 в 09:30

Опять прули.

Фото пользователя
14 янв 2020 в 09:23

Только шестиполоску открыли же...и понеслось)) https://ngs.ru/more/66440722/

Гость
14 янв 2020 в 09:37

Ну ваааще в шары долбятся водятлы!