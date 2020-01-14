Из-за лобового столкновения двух иномарок в Ленинском районе собралась сильная пробка

Утром 14 января в Ленинском районе Новосибирска на 2-й Станционной улице столкнулись Toyota FunCargo и Mitsubishi Colt.

В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что заявок об аварии не поступало, однако на место отправили экипаж.

Столкнувшиеся машины образовали затор на дороге — водителям приходится их объезжать.

Вы стали свидетелем этого ДТП? Вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся? Присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

