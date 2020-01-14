После публикации НГС в Новосибирске уничтожили ступеньки, сделанные на сугробе посреди тротуара

В Новосибирске после публикации НГС почистили засыпанный снегом тротуар, в котором местная жительница выбила ступеньки.

— У нас чудо: очистили тротуар. Ещё бы через Красный проспект пешеходный переход, — написала пенсионерка, жительница ЖК «Северная Корона» Татьяна Долгова.

Ранее жители ЖК жаловались, что единственную тропинку по улице Мясниковой до СОШ № 211 засыпали снегом. После этого Татьяна Долгова купила лом и пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре.

— У нас два года была нормальная тропинка, мы по ней ходили. Тут иду вечером, в начале января, смотрю — всю нашу тропинку с двух сторон засыпали снегом. Не только снегом, но и булыжниками какими-то. Теперь это не то чтобы неудобно, это опасно. Здесь есть тротуар, но его почему-то не чистят. Обход есть, но там тоже плохая дорога. Её ни разу не почистили. А у нас из этого дома очень много детей ходит в школу, — рассказывала прежде женщина.

