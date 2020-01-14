14 января вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 60.95
eur 67.82
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 60.95
eur 67.82

Все новости

Все новости
Мой дом

После публикации НГС в Новосибирске уничтожили ступеньки, сделанные на сугробе посреди тротуара

Теперь проход по тротуару на Мясниковой свободен от снега

996
21 Обсудить

Поделиться

Из-за огромной горы снега на дороге пенсионерке пришлось пробить ломом ступени

Из-за огромной горы снега на дороге пенсионерке пришлось пробить ломом ступени

В Новосибирске после публикации НГС почистили засыпанный снегом тротуар, в котором местная жительница выбила ступеньки.

— У нас чудо: очистили тротуар. Ещё бы через Красный проспект пешеходный переход, — написала пенсионерка, жительница ЖК «Северная Корона» Татьяна Долгова. 

Ранее жители ЖК жаловались, что единственную тропинку по улице Мясниковой до СОШ № 211 засыпали снегом. После этого Татьяна Долгова купила лом и пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре.

— У нас два года была нормальная тропинка, мы по ней ходили. Тут иду вечером, в начале января, смотрю — всю нашу тропинку с двух сторон засыпали снегом. Не только снегом, но и булыжниками какими-то. Теперь это не то чтобы неудобно, это опасно. Здесь есть тротуар, но его почему-то не чистят. Обход есть, но там тоже плохая дорога. Её ни разу не почистили. А у нас из этого дома очень много детей ходит в школу, — рассказывала прежде женщина.

Новосибирцы постоянно жалуются на неубранные дороги в городе. Житель улицы Зорге на праздниках опубликовал в своём инстаграме видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ № 6.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

мусорснегКомфортная среда
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (21)

Фото пользователя
14 янв 2020 в 16:50

Без волшебного пенделя в городе ничего не делается. Может, хоть следующий мэр окажется расторопнее, в том числе и с уборкой снега

Гость
14 янв 2020 в 16:48

Сделали на отшибись. Стандартно.

пенсионерка
14 янв 2020 в 16:48

Интересно, а после публикации на НГС могут пенсию повысить? а то у меня совсем маленькая всего 9 с копейками. Но я ведь всю жизнь пахала, стажа более 45 лет.