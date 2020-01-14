«Шёл по следам от снегоходов»: мужчина пропал под Новосибирском

Рано утром 14 января в районе села Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области пропал 62-летний мужчина. Сообщение об этом поступило в службу 112.

Как рассказали в службе, пропавший сам позвонил им — он заплутал на ночной дороге и сбился с пути.

Как сообщили корреспонденту НГС в дежурной части Барышевского отдела полиции, к 7:30 утра мужчина всё ещё не нашелся.

— Оперативные сотрудники работают там, он где-то между старым и новым кладбищами, просто шёл по следам от снегоходов, — коротко описали ситуацию в отделе.