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Происшествия

«Шёл по следам от снегоходов»: мужчина пропал под Новосибирском

Сейчас его ищут сотрудники полиции

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Мужчина пропал около 4 часов утра

Мужчина пропал около 4 часов утра

Рано утром 14 января в районе села Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области пропал 62-летний мужчина. Сообщение об этом поступило в службу 112. 

Как рассказали в службе, пропавший сам позвонил им — он заплутал на ночной дороге и сбился с пути. 

Как сообщили корреспонденту НГС в дежурной части Барышевского отдела полиции, к 7:30 утра мужчина всё ещё не нашелся. 

— Оперативные сотрудники работают там, он где-то между старым и новым кладбищами, просто шёл по следам от снегоходов, — коротко описали ситуацию в отделе. 

Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» просил помощи в поисках 26-летнего Кирилла Лобанова. Поиски осложнялись тем, что у молодого человека есть проблемы со слухом и речью.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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14 янв 2020 в 08:29

Зелёный змий? Как можно потеряться рядом с городом? Там железная дорога шумит, и она же светится в небе, как факел...

Гость
14 янв 2020 в 07:54

62 года, значит успел выйти на пенсию по старому закону.А тогда какого черта он куда то поперся в четыре часа утра?

789456
14 янв 2020 в 08:09

Ищут между старым и новым кладбищем? Он чо место ходил выбирать?