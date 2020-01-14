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Происшествия

Военный вертолёт, летевший в Новосибирск, экстренно сел в Красноярском крае

Внутри находилось 9 человек

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Посадка прошла в штатном режиме

Посадка прошла в штатном режиме

В понедельник, 13 января, в районе села Павловка Назаровского районе Красноярского края экстренно сел тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26.

— Во время полёта на табло появилась информация о перегреве подшипника, экипаж принял решение совершить посадку в Назаровском районе, Ми-26 благополучно приземлился, 14 января он продолжит путь в Новосибирск, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном МЧС, вертолёт направлялся в Новосибирск на один из ремонтных заводов.

В декабре самолёт до Бангкока экстренно вернулся в аэропорт Толмачёво после странной вспышки за бортом.

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экстренная посадкаВертолет МИ-26
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КОММЕНТАРИИ (1)

пенсионерка
14 янв 2020 в 00:20

Главное, что все живы и здоровы.
А сейчас идите все спать, утро вечера мудренее.
Это я не могу уснуть из-за голода, на пенсию 9 с копейками особо не накупишь продуктов.
Весны жду.
Из крапивы суп отличный, а из одуванчиков салат.