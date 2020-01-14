Военный вертолёт, летевший в Новосибирск, экстренно сел в Красноярском крае

В понедельник, 13 января, в районе села Павловка Назаровского районе Красноярского края экстренно сел тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26.

— Во время полёта на табло появилась информация о перегреве подшипника, экипаж принял решение совершить посадку в Назаровском районе, Ми-26 благополучно приземлился, 14 января он продолжит путь в Новосибирск, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном МЧС, вертолёт направлялся в Новосибирск на один из ремонтных заводов.