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Развлечения

Табличка с надписью «Новосибирск» появилась в новой серии «Доктора Кто»

Сериал выходит на телеканале BBC

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По сюжету герои оказались в метро на станции «Новосибирск»

По сюжету герои оказались в метро на станции «Новосибирск»

В минувшее воскресенье, 12 января, на телеканале BBC вышла третья серия двенадцатого сезона британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», герои которого натыкаются на табличку с надписью «Новосибирск» в одном из тоннелей.

В эпизоде Доктор вместе со своими спутниками попадает на курорт «Транквилити», находящийся под отдельным куполом на необитаемой планете «Сирота 55». На отдыхающих нападают хищные пришельцы, и героям приходится бежать на поверхность. Там они находят люк, ведущий в подземный тоннель.

Когда Доктор бежит по тоннелю, она натыкается на странную табличку на стене.

— Похоже на русский, — говорит один из спутников.

— Новосибирск. Это сибирская станция метро, — произносит Доктор.

— Это Земля.

Так герои догадываются, что они находятся на Земле будущего.

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Оригинальный сериал шёл с 1963 по 1989 год. В 1996 году вышел телевизионный фильм «Доктор Кто», который должен был стать пилотной серией сериала-продолжения, но плохие рейтинги ленты в Америке сорвали этот план. Сериал был успешно возобновлён в 2005 году, при этом нумерация сезонов началась заново. На данный момент сериал возглавляли 13 актёров в роли Доктора.

В прошлом августе вышло дополнение «Два полковника» к видеоигре Metro Exodus, посвящённое истории выживания людей в новосибирском метро.

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Новосибирский метрополитентелеканал BBC
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КОММЕНТАРИИ (19)

пенсионерка
13 янв 2020 в 23:22

Смотреть американский канал, где рассказывают про сытую и богатую жизнь? Нет уж спасибо.
Не нужны мне эти сериалы.
По телевизору только Советские кинокомедии пересматриваю.

внук пенсионерка
13 янв 2020 в 23:26

Пенсионерка собрала все мандарины. Скоро поедет в редакцию, так и представится Пенсионеркой.

женщина пенсионного возраста
13 янв 2020 в 23:25

Простите, позвольте уточнить. НГС - новосибирский или американский? Если новосибирский то про телеканалы должны писать новосибирские,а у нас их целых 3 штуки.