Табличка с надписью «Новосибирск» появилась в новой серии «Доктора Кто»

В минувшее воскресенье, 12 января, на телеканале BBC вышла третья серия двенадцатого сезона британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», герои которого натыкаются на табличку с надписью «Новосибирск» в одном из тоннелей.
В эпизоде Доктор вместе со своими спутниками попадает на курорт «Транквилити», находящийся под отдельным куполом на необитаемой планете «Сирота 55». На отдыхающих нападают хищные пришельцы, и героям приходится бежать на поверхность. Там они находят люк, ведущий в подземный тоннель.
Когда Доктор бежит по тоннелю, она натыкается на странную табличку на стене.
— Похоже на русский, — говорит один из спутников.
— Новосибирск. Это сибирская станция метро, — произносит Доктор.
— Это Земля.
Так герои догадываются, что они находятся на Земле будущего.
«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Оригинальный сериал шёл с 1963 по 1989 год. В 1996 году вышел телевизионный фильм «Доктор Кто», который должен был стать пилотной серией сериала-продолжения, но плохие рейтинги ленты в Америке сорвали этот план. Сериал был успешно возобновлён в 2005 году, при этом нумерация сезонов началась заново. На данный момент сериал возглавляли 13 актёров в роли Доктора.
В прошлом августе вышло дополнение «Два полковника» к видеоигре Metro Exodus, посвящённое истории выживания людей в новосибирском метро.