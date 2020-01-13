Табличка с надписью «Новосибирск» появилась в новой серии «Доктора Кто»

По сюжету герои оказались в метро на станции «Новосибирск»

В минувшее воскресенье, 12 января, на телеканале BBC вышла третья серия двенадцатого сезона британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», герои которого натыкаются на табличку с надписью «Новосибирск» в одном из тоннелей.

В эпизоде Доктор вместе со своими спутниками попадает на курорт «Транквилити», находящийся под отдельным куполом на необитаемой планете «Сирота 55». На отдыхающих нападают хищные пришельцы, и героям приходится бежать на поверхность. Там они находят люк, ведущий в подземный тоннель.