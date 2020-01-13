СК завел дело на полицейских, задержавших Ивана Голунова

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сам журналист написал сегодня в своем телеграм-канале. Дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».



Ранее во время пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о деле Голунова, заявлял, что пять сотрудников МДВ отстранены от работы и уволены из органов, а в отношении них заведены уголовных дела. Из постановления, которое Голунов прикладывает к своему посту, следует, что Следственный комитет подготовил уведомление 18 декабря — за сутки до пресс-конференции президента. Однако письмо с уведомлением от следователей журналист получил только сейчас.