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СК завел дело на полицейских, задержавших Ивана Голунова

Их подозревают в превышении должностных полномочий

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Ранее в возбуждении этого же дела Голунову отказал суд

Ранее в возбуждении этого же дела Голунову отказал суд

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сам журналист написал сегодня в своем телеграм-канале. Дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Ранее во время пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о деле Голунова, заявлял, что пять сотрудников МДВ отстранены от работы и уволены из органов, а в отношении них заведены уголовных дела. Из постановления, которое Голунов прикладывает к своему посту, следует, что Следственный комитет подготовил уведомление 18 декабря — за сутки до пресс-конференции президента. Однако письмо с уведомлением от следователей журналист получил только сейчас.

При этом самому Голунову за пару недель до этого в возбуждении уголовного дела отказали. Он даже обращался в суд, но в начале декабря и там получил отказ.

Уведомление составили еще 18 декабря, но журналист получил его только 13 января

Уведомление составили еще 18 декабря, но журналист получил его только 13 января

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. При себе у журналиста якобы нашли свертки с белым веществом. История вызвала общественный резонанс: по всей стране проходили кампании в поддержку журналиста, а оперативники так и не смогли предъявить весомые доказательства по делу. 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, а ситуация связана с его профессиональной деятельностью.

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Иван Голуновполицияуголовное дело
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КОММЕНТАРИИ (11)

пенсионерка
13 янв 2020 в 21:50

Что еще за Медуза такая? Я только НГС читаю. Но вообще журналисты должны не выходить за рамки.

Угу.
13 янв 2020 в 21:54

Вот же показушники,вот же система весёлая,а не начни трубить пресса посадили бы парня по беспределу.А сколько таких Голуновых сидит просто так?

милая старушка
13 янв 2020 в 21:51

Когда уже задержат тех кто пишет комментарии, которые нарушают действующее законодательство?