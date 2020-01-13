В США назвали номинантов на «Оскар»: ди Каприо снова в шортах, а Россию исключили в последний момент

Леонардо Ди Каприо в этом году может получить свой второй «Оскар»

Сегодня стали известны претенденты на премию «Оскар». Сама церемония состоится 10 февраля, однако уже сейчас можно ознакомиться со списком кандидатов, которым светит заветная статуэтка. Самая большая конкуренция в номинации «Лучшая картина» — здесь представлены сразу восемь фильмов: «Форд против Феррари», «Ирландец», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды... в Голливуде» и «Паразиты». А вот российский фильм «Дылда», который ждали в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в списки не попал. За это звание поборются польская картина «Тело Христово», французская «Отверженные», южнокорейская «Паразиты» и «Страна меда» из Северной Македонии.

В номинации «Лучший режиссер» представлены снявший «Ирландца» Мартин Скорсезе, режиссер нашумевшего «Джокера» Тодд Филлипс, Сэм Мендес с фильмом «1917», Квентин Тарантино с «Однажды... в Голливуде» и автор южнокорейских «Паразитов» ‎Пон Джун-хо.

Лучшим актером могут стать Хоакин Феникс («Джокер»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история») или Джонатан Прайс («Два папы»). Не менее звездный состав в этом году и в номинации «Лучшая роль второго плана» — Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец») и Брэд Питт, оттенявший Леонардо ди Каприо в тарантиновском «Однажды в… Голливуде».

На «Лучшую женскую роль» тоже пять претенденток: конкуренцию Сирше Ронан из «Маленьких женщин» составили Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон (Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

О лучших фильмах ушедшего года мы рассказывали вам в новогодней подборке: здесь вы обязательно найдете для себя кино по душе.