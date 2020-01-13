В США назвали номинантов на «Оскар»: ди Каприо снова в шортах, а Россию исключили в последний момент

Сегодня стали известны претенденты на премию «Оскар». Сама церемония состоится 10 февраля, однако уже сейчас можно ознакомиться со списком кандидатов, которым светит заветная статуэтка. Самая большая конкуренция в номинации «Лучшая картина» — здесь представлены сразу восемь фильмов: «Форд против Феррари», «Ирландец», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды... в Голливуде» и «Паразиты». А вот российский фильм «Дылда», который ждали в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в списки не попал. За это звание поборются польская картина «Тело Христово», французская «Отверженные», южнокорейская «Паразиты» и «Страна меда» из Северной Македонии.
В номинации «Лучший режиссер» представлены снявший «Ирландца» Мартин Скорсезе, режиссер нашумевшего «Джокера» Тодд Филлипс, Сэм Мендес с фильмом «1917», Квентин Тарантино с «Однажды... в Голливуде» и автор южнокорейских «Паразитов» Пон Джун-хо.
Лучшим актером могут стать Хоакин Феникс («Джокер»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история») или Джонатан Прайс («Два папы»). Не менее звездный состав в этом году и в номинации «Лучшая роль второго плана» — Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец») и Брэд Питт, оттенявший Леонардо ди Каприо в тарантиновском «Однажды в… Голливуде».
На «Лучшую женскую роль» тоже пять претенденток: конкуренцию Сирше Ронан из «Маленьких женщин» составили Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон (Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).
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