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Спорт

В сложнейшем матче «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» из Пекина

Игра закончилась со счётом 4:3

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Исход игры решился на последних минутах матча

Исход игры решился на последних минутах матча

В понедельник, 13 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над командой «Куньлунь Ред Стар» из Пекина со счётом 4:3.

Сначала игра у новосибирской команды не ладилась. В первом периоде соперники забили в ворота «Сибири» две шайбы. И ещё одну — в начале второго периода.

Однако после этого хоккеистам из Новосибирска удалось переломить ситуацию. Первую шайбу в ворота «Куньлуня» на 30-й минуте забил нападающий Микаэль Руохомаа. Спустя две минуты второй гол в ворота китайской команды забросил Егор Миловзоров. А Данил Романцев сравнял счёт в середине третьего периода. 

Исход матча решился на заключительных минутах, когда Дмитрий Саюстов забил четвёртую шайбу в ворота соперников.

В прошлом матче «Сибирь» также победила, обыграв ярославский «Локомотив» со счётом 2:1.

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (16)

пенсионерка
13 янв 2020 в 21:31

Поздравляю конечно с победой. Но почему победы миллионеров должны волновать простых работяг? или меня пенсионерку с пенсией 9 с копейками.

милая старушка
13 янв 2020 в 21:32

Последний без соли доедаю но радоваться победам должна? спросите у меня еще хоккей вам нравится

Фото пользователя
13 янв 2020 в 21:32

Тарасенко играл?