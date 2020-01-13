В сложнейшем матче «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» из Пекина

В понедельник, 13 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над командой «Куньлунь Ред Стар» из Пекина со счётом 4:3.
Сначала игра у новосибирской команды не ладилась. В первом периоде соперники забили в ворота «Сибири» две шайбы. И ещё одну — в начале второго периода.
Однако после этого хоккеистам из Новосибирска удалось переломить ситуацию. Первую шайбу в ворота «Куньлуня» на 30-й минуте забил нападающий Микаэль Руохомаа. Спустя две минуты второй гол в ворота китайской команды забросил Егор Миловзоров. А Данил Романцев сравнял счёт в середине третьего периода.
Исход матча решился на заключительных минутах, когда Дмитрий Саюстов забил четвёртую шайбу в ворота соперников.
В прошлом матче «Сибирь» также победила, обыграв ярославский «Локомотив» со счётом 2:1.