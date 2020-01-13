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Криминал

Новосибирская прокуратура обжаловала оправдательный приговор бывшему директору планетария

В конце прошлого года суд не нашёл в деле состава преступления

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Известного астронома обвиняли в «отмывании денег» и в&nbsp;«злоупотреблении полномочиями»

Известного астронома обвиняли в «отмывании денег» и в «злоупотреблении полномочиями»

Прокуратура Новосибирской области подала апелляцию на решение Октябрьского районного суда, который постановил оправдать бывшего директора планетария Сергея Масликова.

— Была подана апелляция на приговор, — рассказал собеседник ТАСС из прокуратуры.

Экс-директор планетария был оправдан 25 декабря прошлого года в связи с отсутствием состава преступления.

Сергея Масликова задержали в феврале 2018 года. Сначала директор планетария был под стражей, потом его перевели под домашний арест, а позже отпустили под подписку о невыезде. В начале 2019 года уголовное дело Сергея Масликова поступило в Октябрьский районный суд. Известного астронома обвиняли в «отмывании денег» и в «злоупотреблении полномочиями». В декабре суд полностью оправдал Сергея Масликова, не найдя в его действиях состава преступлений.

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новосибирский планетарий
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КОММЕНТАРИИ (15)

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13 янв 2020 в 20:48

Я вот смотрю на этого человека и в душе тепло-насколько приятный и добропорядочней человек!Прокуратура, заканчивайте портить человеку жизнь ..Вот только вздохнул ОН, и честное имя восстановил, а Вы опять за своё ..

Гость
13 янв 2020 в 20:44

Кто нибудь мне объяснит, когда всё таки посадят Сердюкова?

милая старушка
13 янв 2020 в 20:45

Пенсию сняла, сейчас отдам за жкх, за кап ремонт, за вывоз мусора. На еду копейки остаются... даже доширак мне уже не по карману. Вы серьезно думаете что интересно читать как кто то ворочает такими суммами?