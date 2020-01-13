Новосибирская прокуратура обжаловала оправдательный приговор бывшему директору планетария

Известного астронома обвиняли в «отмывании денег» и в «злоупотреблении полномочиями»

Прокуратура Новосибирской области подала апелляцию на решение Октябрьского районного суда, который постановил оправдать бывшего директора планетария Сергея Масликова.

— Была подана апелляция на приговор, — рассказал собеседник ТАСС из прокуратуры.

Экс-директор планетария был оправдан 25 декабря прошлого года в связи с отсутствием состава преступления.

Сергея Масликова задержали в феврале 2018 года. Сначала директор планетария был под стражей, потом его перевели под домашний арест, а позже отпустили под подписку о невыезде. В начале 2019 года уголовное дело Сергея Масликова поступило в Октябрьский районный суд. Известного астронома обвиняли в «отмывании денег» и в «злоупотреблении полномочиями». В декабре суд полностью оправдал Сергея Масликова, не найдя в его действиях состава преступлений.

