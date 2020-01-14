Сотовые операторы друг за другом поднимают цены — разбираемся, кому и почему придётся платить больше

Операторы подняли цены на архивных тарифах с января 2020 года

— В соответствии с рыночной ситуацией, на изменение которой повлиял целый ряд факторов, среди которых затраты на ФЗ от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму"» (он же «пакет Яровой». — Прим. ред. ) и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, планируемые расходы на реализацию Закона об устойчивом функционировании российского сегмента Сети интернет и так далее, мы вынуждены пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов в 2020 году, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Билайна».

Сотовые операторы объяснили, почему подняли цены на свои услуги. «Мегафон» сделал это для архивных тарифов с 13 января, «Билайн» повысит с 16 января. По словам некоторых абонентов, Теле2 сделал это ранее — 1 января.

В компании добавили, что это прямо влияет на формирование стоимости услуг и не компенсирует затраты на интенсивное развитие инфраструктуры:



— Мы видим, что, несмотря на инфляционные процессы, потребление в телекоме растёт сильнее и цены на единицы услуг связи — MbOU и MOU (средний объём трафика передачи данных на одного абонента в месяц в МБ и количество минут, используемых абонентом на услуги голосовой связи. — Прим. ред.) — ежегодно снижаются.

В пресс-службе компании «Мегафон» подтвердили, что они тоже пересмотрели условия ряда архивных тарифов с учётом роста потребления услуг абонентами.



— Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. При этом абонент может бесплатно подключить дополнительную опцию на свой выбор (например, включить в пакет больше минут, СМС или интернета) или изменить тариф на актуальный, который больше соответствует его потребностям.



В пресс-службе «Ростелекома» корреспонденту НГС ответили, что не поднимали цены на мобильную связь, при этом с 1 января частично проиндексировали тарифы на интернет.