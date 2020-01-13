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Город Новый ЛДС Фоторепортаж

Семь фото со стройки нового ЛДС в Новосибирске — показываем трубы, в которые вложат 1,4 миллиарда

Новосибирск готовят к чемпионату мира 2023 года — пока там прокладывают трубы

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Диаметр труб составляет 1200 мм, а общая протяженность — 1894,5 м

Диаметр труб составляет 1200 мм, а общая протяженность — 1894,5 м

В 2019 году на строительство нового здания ЛДС и сопутствующих коммуникаций потратили 324 миллиона рублей — об этом сегодня, 13 января, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании по строительству коллектора поверхностного водоотвода в зоне нового ЛДС. 

Корреспонденты НГС побывали на месте будущей спортивной арены. О том, что там происходит сейчас, — в 7 фото.

— Ведется строительство станции «Спортивная» и обустройство всей прилегающей инфраструктуры. В данном случае ливневой канализации, которая совершенно необходима для действия узкого кусочка самого спортивного комплекса. [Кроме того], эта ливневая канализация будет собирать стоки от площади Маркса — все, что в жилом массиве, вся эта ливневка будет стекать сюда. Будут поставлены очистные сооружения. Я всем нашим экологам подчеркиваю, что это улучшение ситуации [экологической]. Сегодня всё, что должно собираться, проходить ливневую канализацию и только потом сбрасываться в Обь, естественным путем сливается в карьер и попадает в Обь. Поэтому состояние экологии неудовлетворительное. В данном случае мы занимаемся не только устройством спортивной площадки, но и улучшением экологической ситуации, — рассказал на совещании Локоть.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на строительство ливневой канализации выделили 1,4 миллиарда рублей.

Внутри трубы покрыты слоем пластика

Внутри трубы покрыты слоем пластика

Как объяснил Локоть, внешняя поверхность труб сделана из бетона, а внутренняя покрыта пластиком — это сделано для уменьшения трения и повышения термостойкости труб. 

В 2019 году, по словам Локтя, на строительство ЛДС выделили 324 миллиона

В 2019 году, по словам Локтя, на строительство ЛДС выделили 324 миллиона

Из-за стройки на несколько лет <a href="https://news.ngs.ru/more/66355813/" target="_blank" class="_">закрыли пляж «Наутилус»</a>

Из-за стройки на несколько лет закрыли пляж «Наутилус»

Помимо прочего, мэр заверил, что строительство идет по графику. Напомним, что в январе 2018 года строительство обещали закончить к 2021 году. Позже сроки сместились на 2022 год. 

Для строительства ЛДС вырубили деревья&nbsp;в пойме реки Оби. Из-за этого новосибирские активисты <a href="https://news.ngs.ru/more/65525201/" target="_blank" class="_">выходили на пикеты против</a> строительства

Для строительства ЛДС вырубили деревья в пойме реки Оби. Из-за этого новосибирские активисты выходили на пикеты против строительства

По словам мэра, строительство идет по плану

По словам мэра, строительство идет по плану

Осенью мы публиковали кадры строительства станции «Спортивная».

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КОММЕНТАРИИ (19)

милая старушка
13 янв 2020 в 17:24

Пенсию на копейки повысили, даже 10 тысяч нет! Хотя стаж более 40 лет у меня. Зато миллиарды на строительство вкладывают. Кому оно нужно-то?

пенсионерка
13 янв 2020 в 17:22

Товарищи, миллиарды вкладывают в строительство ЛДС. При этом, секций бесплатных как не было, так и нет. Только бесплатные секции могут популяризировать и развивать спорт, как это было в Союзе.

13 янв 2020 в 17:25

Не забудьте 7 фото дач чиновников потом ещё показать за деньги,сворованные с бюджета по строительству ЛДС.