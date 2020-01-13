Семь фото со стройки нового ЛДС в Новосибирске — показываем трубы, в которые вложат 1,4 миллиарда

В 2019 году на строительство нового здания ЛДС и сопутствующих коммуникаций потратили 324 миллиона рублей — об этом сегодня, 13 января, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании по строительству коллектора поверхностного водоотвода в зоне нового ЛДС.

Корреспонденты НГС побывали на месте будущей спортивной арены. О том, что там происходит сейчас, — в 7 фото.

— Ведется строительство станции «Спортивная» и обустройство всей прилегающей инфраструктуры. В данном случае ливневой канализации, которая совершенно необходима для действия узкого кусочка самого спортивного комплекса. [Кроме того], эта ливневая канализация будет собирать стоки от площади Маркса — все, что в жилом массиве, вся эта ливневка будет стекать сюда. Будут поставлены очистные сооружения. Я всем нашим экологам подчеркиваю, что это улучшение ситуации [экологической]. Сегодня всё, что должно собираться, проходить ливневую канализацию и только потом сбрасываться в Обь, естественным путем сливается в карьер и попадает в Обь. Поэтому состояние экологии неудовлетворительное. В данном случае мы занимаемся не только устройством спортивной площадки, но и улучшением экологической ситуации, — рассказал на совещании Локоть.