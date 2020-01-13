В Новосибирске разбились два подростка — дети выпали из окна 17-этажки

Информация о происшествии поступила в «Службу 112».
— На улице Добролюбова, 162/1 с 15-го или 16-го этажа выпали два подростка, — такая информация поступила в «Службу 112».
Собираем информацию о происшествии в режиме онлайн
В Новосибирске под окнами 17-этажного жилого дома на улице Добролюбова обнаружили тела двух подростков. Дети выпали предположительно с 15-го или 16-го этажа высотки. Собираем информацию о происшествии в режиме онлайн.
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Информация о происшествии поступила в «Службу 112».
— На улице Добролюбова, 162/1 с 15-го или 16-го этажа выпали два подростка, — такая информация поступила в «Службу 112».
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И таки, кто не обеспечил их безопасность ? Кто не поставил везде решетки, не по закрывал на замки двери ? Кого расстреливать ?
Неудивительно. С пенсией в 9 тысяч надо постараться чтоб выжить.