В Новосибирске разбились два подростка — дети выпали из окна 17-этажки

В Новосибирске под окнами 17-этажного жилого дома на улице Добролюбова обнаружили тела двух подростков. Дети выпали предположительно с 15-го или 16-го этажа высотки. Собираем информацию о происшествии в режиме онлайн.

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