На улице 2-й Станционной открыли шестиполосное движение

Автомобилисты уже используют все три полосы

В Новосибирске на улице 2-й Станционной открылось движение по шестиполосной дороге. Новосибирскавтодор завершил один из этапов реконструкции улицы.

— Автомобилисты уже используют все три полосы. Они были сделаны в конце декабря, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирскавтодора Татьяна Чечурова.

Дорогу реконструируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью закончить все работы планируют к сентябрю 2020 года — дорожники должны будут обустроить тротуары, смонтировать новые светофоры и освещение, а также установить пешеходные ограждения.