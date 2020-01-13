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Дороги и транспорт

На улице 2-й Станционной открыли шестиполосное движение

Полностью все работы на дороге должны завершить до конца этого года

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Автомобилисты уже используют все три полосы

Автомобилисты уже используют все три полосы

В Новосибирске на улице 2-й Станционной открылось движение по шестиполосной дороге. Новосибирскавтодор завершил один из этапов реконструкции улицы.

— Автомобилисты уже используют все три полосы. Они были сделаны в конце декабря, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирскавтодора Татьяна Чечурова.

Дорогу реконструируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью закончить все работы планируют к сентябрю 2020 года — дорожники должны будут обустроить тротуары, смонтировать новые светофоры и освещение, а также установить пешеходные ограждения.

Дорога стала шестиполосной на этом участке

Дорога стала шестиполосной на этом участке

В декабре прошлого года стало известно о переносе открытия движения по новой дороге, соединяющей улицы Фадеева и Гребенщикова в микрорайоне Родники в Новосибирске. 

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дорога
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
13 янв 2020 в 15:34

Ну, если это все, что они планируют сделать, то толку от этого мероприятия 0. И деньги на ветер или в землю. Ибо пробка начинает собираться гораздо раньше из-за бутылочного горла у дрожжевого. И пока ее не уберут ситуация не изменится

Житель центра
13 янв 2020 в 15:31

Что за 2-ая Станционная? Там есть жизнь? Всё равно автоведроводители будут колом в пробках стоять, хоть 8 полос им дай.