Парад на Бородина: автоинспекторы получили 73 новые «Шкоды Октавии»

В Новосибирске автоинспекторы получили новые служебные машины — им торжественно вручили 73 новые «Шкоды Октавии».
Служебные «Шкоды Октавии» вручали на улице Бородина напротив 1-го межрайонного отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД.
— Автопарк региональной ГИБДД пополнили семьдесят три автомобиля «Шкода Октавия», оснащенных громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, — сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды областной ГИБДД.
Не только автоинспекторы получили новые автомобили. В сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о покупке для регионов страны новых школьных автобусов и машин скорой помощи. Новосибирская область получила 47 единиц техники.