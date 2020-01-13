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Парад на Бородина: автоинспекторы получили 73 новые «Шкоды Октавии»

Служебные автомобили отправят в разные районы области

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Новые автомобили вручили автоинспекторам на торжественном мероприятии

Новые автомобили вручили автоинспекторам на торжественном мероприятии

В Новосибирске автоинспекторы получили новые служебные машины — им торжественно вручили 73 новые «Шкоды Октавии». 

Служебные «Шкоды Октавии» вручали на улице Бородина напротив 1-го межрайонного отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД.

— Автопарк региональной ГИБДД пополнили семьдесят три автомобиля «Шкода Октавия», оснащенных громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, — сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды областной ГИБДД.

Машины уже поступили в распоряжении автоинспекторов разных районов Новосибирской области

Машины уже поступили в распоряжении автоинспекторов разных районов Новосибирской области

Не только автоинспекторы получили новые автомобили. В сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о покупке для регионов страны новых школьных автобусов и машин скорой помощи. Новосибирская область получила 47 единиц техники.

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автоинспекторыновые машины для ГИБДД
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КОММЕНТАРИИ (7)

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13 янв 2020 в 14:57

странные дни...школы и больницы закрывают, а автобусы для школ и скорые помощи покупают...

охлос
13 янв 2020 в 14:57

Октавии, чё-то жирно, хватило бы рапида, ну или гранты, хотя если в область то лучше уазики на автомате.

Фото пользователя
13 янв 2020 в 15:02

В то время, когда силовым структурам поставляют новые машины, вооружение и пр. в 60-тысячном Искитиме Новосибирской области вышли из строя все флюорографы, обслуживавшие население.