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Происшествия Стрельба на Хилокском рынке

В Шереметьево задержали ещё одного участника перестрелки возле Хилокского рынка

Подозреваемого привезли в Новосибирск и поместили в СИЗО

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Стрельбой потасовка не ограничилась, также разъярённая толпа работников рынка разбила и сожгла&nbsp;Infiniti

Стрельбой потасовка не ограничилась, также разъярённая толпа работников рынка разбила и сожгла Infiniti

Полицейские задержали ещё одного участника массового конфликта возле Хилокского рынка осенью 2019 года — мужчину подозревают в участии в перестрелке, которая закончилась ранением нескольких человек.

— По данным следствия, на территории плодово-овощной базы на улице Малыгина в Новосибирске указанный мужчина вместе с группой лиц из хулиганских побуждений произвели несколько беспорядочных выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в результате чего причинили телесные повреждения нескольким гражданам, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

36-летнего подозреваемого задержали в аэропорту Шереметьево, доставили в Новосибирск и поместили под стражу. В полиции уточнили, что задержанный попал под уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Оно соединено с другими уголовными делами — о вымогательстве, грабежах и угрозе убийством, которые связаны с конфликтом возле рынка на Малыгина. 

Ранее обвинение в этих преступлениях предъявили четверым новосибирцам. Трое из них заключены под стражу, один помещён под домашний арест. Ещё трое находятся в международном розыске.

— В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в полиции.

Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября 2019 года. Мы следили онлайн за происходящим. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой она не ограничилась. Разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её. Полную хронику конфликта на Хилокском рынке можно прочитать по ссылке.

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Хилокский рынок
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КОММЕНТАРИИ (12)

Царь просто Царь
13 янв 2020 в 14:43

Депортировать их всех , без права на амнистию , обратно в горы ! с территории моей Родины . Пусть ишаков за хвосты дёргают , а не в Новосибирске из пистолетов стреляют.

я не робот
13 янв 2020 в 14:41

Почему то мне вспомнились Альфред Кох, Игорь Свинаренко и Юлия Латынина, обожающие Пиночета, и Новодворская с её апологией апартеида.

13 янв 2020 в 14:40

Не успел...