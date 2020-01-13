В Шереметьево задержали ещё одного участника перестрелки возле Хилокского рынка

— По данным следствия, на территории плодово-овощной базы на улице Малыгина в Новосибирске указанный мужчина вместе с группой лиц из хулиганских побуждений произвели несколько беспорядочных выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в результате чего причинили телесные повреждения нескольким гражданам, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские задержали ещё одного участника массового конфликта возле Хилокского рынка осенью 2019 года — мужчину подозревают в участии в перестрелке, которая закончилась ранением нескольких человек.

36-летнего подозреваемого задержали в аэропорту Шереметьево, доставили в Новосибирск и поместили под стражу. В полиции уточнили, что задержанный попал под уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Оно соединено с другими уголовными делами — о вымогательстве, грабежах и угрозе убийством, которые связаны с конфликтом возле рынка на Малыгина.

Ранее обвинение в этих преступлениях предъявили четверым новосибирцам. Трое из них заключены под стражу, один помещён под домашний арест. Ещё трое находятся в международном розыске.

— В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в полиции.

Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября 2019 года. Мы следили онлайн за происходящим. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой она не ограничилась. Разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её. Полную хронику конфликта на Хилокском рынке можно прочитать по ссылке.